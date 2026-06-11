Vårdsystemsamordnare
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Patient- och vårdsystemstödsenheten
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Är du en serviceinriktad, nyfiken, IT- och systemintresserad person som idag arbetar inom hälso- och sjukvård? Skulle du trivas att arbeta med systemsupport på ett lösningsorienterat och flexibelt sätt i nära dialog med verksamheten? Då kanske tjänsten som vårdsystemsamordnare är något för dig.
Vår verksamhet
Region Uppsala arbetar kontinuerligt med att utveckla sina verksamheter med målet kvalitet över tid. Ledord i arbetet är kompetens, engagemang, tillgänglighet och pålitlighet. Vi har ett stort miljöfokus och ger dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi vill att våra medarbetare ska ha ett utvecklande och stimulerande arbete i en god arbetsmiljö. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till samhällsnytta och skapa en verksamhet som arbetar för patientens bästa.
Vårdsystemsamordningen inom patient- och vårdsystemstöd söker en ny medarbetare med intresse för systemsupport och verksamhetsutveckling med fokus på vårdsystem.
Enheten erbjuder verksamhetsnära stöd inom vårdsystem till privat och offentlig primärvård samt till privata specialister som arbetar i regionens journalsystem Cosmic. Vi stödjer samtliga verksamheter inom Nära vård och hälsa, samt kommunerna vid användandet av Cosmic Link.
Region Uppsala befinner sig i en utvecklingsfas inom digitalisering, e-hälsa och e-tjänster – ett arbete där vår enhet har en viktig och aktiv roll.
Ditt uppdrag
I rollen som vårdsystemsamordnare har du en central funktion i att säkerställa ett väl fungerande stöd till verksamheterna i regionens vårdsystem. Arbetet innebär daglig support, felsökning och åtgärder samt att bidra till utveckling av arbetssätt och systemanvändning.
Uppdraget innebär även att löpande informera verksamheterna om nyheter, förändringar, störningar och planerat systemarbete. Rollen ställer krav på att du är uppdaterad, proaktiv och har förmåga att ligga steget före användarnas behov.
Support ges främst via telefon och genom regionens ärendehanteringssystem Easit, men även besök hos vårdgivare förekommer. Arbetet innefattar också systemadministration som exempelvis behörighetstilldelning i de vårdsystem som används inom verksamheten.
I uppdraget ingår att representera de vårdgivare vi har supportansvar för i vårdsystemfrågor, delta i eller leda vårdsystemrelaterade projekt samt fungera som en viktig länk mellan verksamhetens användare och den centrala systemförvaltningen.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbete i de vårdsystem som används inom Region Uppsala och/eller från verksamhet inom primärvård, öppen specialistvård eller habilitering. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för uppdraget. Tidigare erfarenheter av arbete som användarstöd, supportfunktion eller liknade roll är meriterande.
Din kompetens
Vi söker dig som är driven, engagerad, initiativrik och har ett genuint intresse för samspelet mellan system, processer och verksamhet. Du har en förståelse för vikten av struktur, standardisering och dokumentation. Du är vetgirig och nyfiken, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta självständigt. Du samarbetar också väl med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat och god laganda.
Du har ett serviceinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt liksom förmågan att vara flexibel och anpassa dig till förändrade behov och förutsättningar i verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med en välplanerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån uppdragets behov.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vi ger dig en trygg anställning med goda förmåner genom vårt kollektivavtal där förmånliga ersättningsregler för föräldra- och sjukförsäkringen ingår.
Vill du veta mer?
Vill du har ett utmanande jobb tillsammans med oss? Välkommen att kontakta gruppchef Daniel Losköld på tel 018-612 28 04 om du vill veta mer eller har frågor.
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på utbildningsintyg som styrker din åberopade kompetens tillsammans med din ansökan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK76/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9959457