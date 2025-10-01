Vårdplatskoordinator till Helsingborgs lasarett
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2025-10-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Lockas du av utmaningar, att kunna påverka och göra skillnad på riktigt? Då kan det här vara uppdraget för dig!
På Akutmottagningen finns vårdplatskoordinatorer som en resurs för hela Helsingborgs lasarett. Det är ett team av undersköterskor med lång erfarenhet och vi söker nu en ny kollega till vårt team.
Ditt arbete kommer att utgå från Akutmottagningen på Helsingborgs lasarett som är en dynamisk och omväxlande arbetsmiljö. Du jobbar i nära samarbete med all personal på akuten samt alla vårdavdelningar på lasarettet.
Vi har en kollega som snart går i pension och söker därför efter en ny vårdplatskoordinator. Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
I din roll som vårdplatskoordinator kommer du tillsammans med övriga vårdplatskoordinatorer att ha en spännande och utmanande nyckelfunktion för att optimera vårdplatsutnyttjandet på sjukhuset. Målet är att ur ett patientperspektiv få det dagliga patientflödet från akutmottagningen till övriga avdelningar, sjukhus och andra vårdinrättningar att fungera så bra som möjligt.
Arbetet innebär även att arbeta i nära samverkan med driftansvarig chef för sjukhuset och i nära dialog med vårdplatsstöd (jourtid) läkare, sjuksköterskor, bakjourer, och med berörda avdelningars driftsköterska.
Du är en spindel i nätet och ansvarar för att se till att patienter hamnar på rätt avdelning, utifrån vårdnivå och medicinsk specialitet. Du kommer att utveckla goda kunskaper om de akuta patientflödena för att kunna uppnå detta.
Vi söker en ny kollega till oss där 60% av arbetet är förlagt som vårdplatskoordinator och 40% är förlagt som kliniskt arbetande undersköterska på Akutmottagningen. Tjänsten avser arbete dag, kväll och natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har även några års erfarenhet av arbete på akutmottagning eller på sjukhusbunden vårdavdelning. Därtill har du goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av patienters hela vårdkedja på akutsjukhus.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, har blick för helheten och motiveras av utmaningar där du samarbetar med andra för att komma framåt i ditt arbete. Du har gott omdöme och tycker om att arbeta i en stor organisation med ett brett kontaktnät och kan bemöta olika situationer och ibland intressekonflikter med ett lugn och objektivitet. Du är en skicklig organisatör som tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt är noggrann och jobbar mot att nå hög kvalitet även vid snabba förändringar. Som person är du trygg och stabil samt kommunicerar väl både på individnivå och i större grupper. Du bör även vara bekväm med att driva och genomföra fattade beslut. Personlig lämplighet kommer att värderas högt.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Anna-Karin Strand, Chefssjuksköterska omvårdnad 042-406 38 70 Jobbnummer
9534301