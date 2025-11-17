Vårdplaneringssamordnare inom Närsjukvårdsområde Skellefteå
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2025-11-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå i Skellefteå
, Norsjö
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska vi verka för en god och nära vård.
Nu söker vi en vårdplaneringssamordnare som ingår i ett sammanhang där du deltar i utvecklingen av våra egna arbetssätt och processer. Du kommer till en verksamhet som samarbetar inom och mellan varandra tillsammans med kommunerna Skellefteå och Norsjö, och ger därmed bästa möjliga förutsättningar att tillhandahålla den vård som efterfrågas från våra medborgare. Vi prioriterar välmående och balans i livet hos våra medarbetare och erbjuder möjligheter till kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som vårdplaneringssamordnare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som vårdplaneringssamordnare vid Närsjukvårdsområde Skellefteå har du övergripande kontroll och samordning gällande utskrivningsprocessen. Du ser till att det blir en säker utskrivningsprocess med trygga hemgångar och stor patientdelaktighet. Utskrivningen ska ge övertagande vårdgivare goda förutsättningar att ge trygg och säker vård och omsorg. Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om lagar och avtal som reglerar samverkan mellan vårdinrättningar samt att i hög grad bidra till att vi efterlever vår del av avtalet. Som vårdplaneringssamordnare utbildar du ny personal, i olika kategorier, i verktyget Lifecare SP samt i utskrivningsprocessen. Genom din kompetens bidrar du till att patientansvariga medarbetare får stöd och vägledning i hur planering går till samt kan bidra där planeringen är komplicerad, där är du navet mellan sjukhuset, hälsocentralerna och kommunerna.
I arbetet använder du Lifecare SP och Cosmic samt har kontakter med berörda instanser. Genom ditt arbete frigör du tid för områdets vårdpersonal med syfte att öka den patientnära tiden och att ingen behöver vara på sjukhuset i onödan.
Du har även ett nära samarbete med sjukhussamordnaren och ni ersätter varandra vid behov eller frånvaro.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller har annan lämplig erfarenhet från hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av vårdplaneringsarbete, teamarbete eller pedagogik.
Utöver din medicinska kompetens ser vi att du har god samarbetsförmåga men även att du kan arbeta självständigt. Du kan lyssna och kommunicera med både patienter, närstående och medarbetare på arbetsplatsen. Som person är du engagerad och positiv. Din förmåga till nätverksarbete är viktig och vi ser gärna att du är intresserad av att bidra med din kunskap för att utveckla verksamheten inom området.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Kontakt
Områdeschef
Camilla Andersson camilla.m.andersson@regionvasterbotten.se 076-1051570 Jobbnummer
9608470