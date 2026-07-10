Vårdpersonal till privat hemtjänst
Home Care in Sweden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2026-07-10
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Vill du arbeta inom hemtjänsten och göra skillnad för äldre människor?
Home Care hemtjänst är en privat hemtjänstutförare i Skövde kommun. Vi söker engagerad personal som vill arbeta inom hemtjänsten.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, vill arbeta inom vård och omsorg och gärna har tidigare erfarenhet från yrket. Undersköterskeutbildning eller pågående utbildning är meriterande, men inget krav.
Varför Home Care?
Hos oss får du arbeta nära våra brukare och bidra till trygghet, kontinuitet och god omsorg i vardagen. Du arbetar efter fasta rutter och områden där du regelbundet möter samma vårdtagare, vilket gör det möjligt att skapa meningsfulla relationer och bidra till en tryggare vardag.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och goda arbetsvillkor. Vårt mål är att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö där personalen känner sig delaktig, uppskattad och trygg i sitt arbete.
Vår personal består av kompetenta undersköterskor, vårdbiträden och medarbetare med erfarenhet från vård och omsorg. Hos oss blir du en del av ett team som värderar hög kvalitet i både vård, omsorg och service.
Vi söker dig som:
Är engagerad och vill arbeta inom vård och omsorg.
Har erfarenhet från hemtjänst, äldreomsorg eller liknande arbete.
Har undersköterskeutbildning eller läser till undersköterska, vilket är meriterande men inget krav.
Har B-körkort.
Behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Har god samarbetsförmåga, men även kan arbeta självständigt.
Är ansvarstagande, serviceinriktad och trygg i mötet med människor.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Tillgodose individuella behov av omvårdnad och service.
Genomföra delegerade insatser, exempelvis medicingivning.
Erbjuda socialt stöd och ledsagning till och från läkarbesök.
Utföra serviceinsatser som matlagning, disk, tvätt, städ och inköp.
Dokumentera i våra journalsystem.
Så här ansöker du:
Skicka din ansökan till skovde@hcare.se
eller besök vår hemsida www.hcare.se
för att skicka ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: Skovde@hcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skövde". Arbetsgivare Home Care in Sweden AB
(org.nr 556849-1509)
Timmervägen 27 (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Home Care In Sweden AB Kontakt
Verksamhetschef
Saemon Yousef 0500749302 Jobbnummer
9999239