Vårdledare, Hälso- och sjukvården i Strängnäs Kommun
2026-04-01
Hälso- och sjukvården är en del av Socialkontoret där även Äldreomsorgen, Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorgen samt Administration och Digitalisering finns med sina verksamheter. Vi är det största kontoret i kommunen med ca 1200 medarbetare.
Socialkontoret är just nu inne i en fas som präglas av nytänkande och kvalitet. Vi vill följa med i den utveckling som sker runt omkring oss, förbättra våra metoder, följa med i teknikutveckling och öka brukar- och patientinflytandet för att på bästa sätt göra skillnad och skapa kvalité i de insatser vi genomför och därmed säkerställa vår framtid. Vi vill också skapa en arbetsorganisation där våra medarbetare kan trivas, utvecklas och få känna att de är med och bidrar till att uppnå våra gemensamma mål. Vårt mål de kommande åren framåt är att skapa en verksamhet där medarbetare får tydliga målbilder och där mandat och beslut ligger längre ut i organisationen.
Du är placerad i helt nya väl anpassade lokaler på Helheten - Centrum för vård och hälsa. Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss?
Hälso- och sjukvården i Strängnäs ansvarar för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare. Här arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt undersköterskor tillsammans med vårdtagaren i centrum. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge vård och behandling till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till sin vårdcentral.
Vi erbjuder dig:
* En arbetsplats där framtidens kommunala hälso- och sjukvård växer fram med ett närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap.
* Utvecklande, utmanande och roliga arbetsuppgifter.
* Att få vara delaktig i hälso- och sjukvårdens ständiga förbättringsarbete både för våra patienter och dig som medarbetare.
* Som anställd inom Strängnäs kommun finns ett förmånligt friskvårdsbidrag om 3000 kr (vi tillämpar uttag av friskvårdspengar via Epassi).
* Möjlighet till löneväxling mot extra lediga dagar.
Vi söker nu en vårdledare/sjuksköterska till en projektanställning på ett år.Publiceringsdatum2026-04-01Arbetsuppgifter
Vårdledaren är en arbetsledande och samordnande funktion inom den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdraget syftar till att bidra till en trygg, sammanhållen och patientsäker vård samt stärka samverkan mellan professioner, enheter och externa aktörer.Vårdledaren kompletterar den legitimerade sjuksköterskans grunduppdrag genom att verka för struktur, kontinuitet, kvalitet och utveckling inom verksamhetsområdet.
Uppdraget som vårdledare beräknas vara ca 75 % där övriga 25 % är kliniskt arbete inom enheten. Vårdledaren har ett övergripande ansvar för att:
* stödja den dagliga samordningen och prioriteringen inom teamen i det operativa arbetet inom patientvården.
* bidra till god kvalitet, regelefterlevnad och patientsäkerhet
* bidra till att Nära vårdomställningen (i samverkan med nya SoL lag) blir implementerad i det dagliga arbetet
* medverka i samverkan internt och externt
* följa upp och stödja arbetet med rutiner, processer och arbetssätt
* bidra i utbildning, handledning och kompetensutveckling
* säkerställa ett gott informationsflöde mellan berörda aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
* legitimerad sjuksköterska
* tidigare erfarenhet av att arbeta inom Hälso- och sjukvård i kommunal verksamhet
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* God datavana och hantering av hela Officepaketet
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av arbetsledande befattning
* erfarenhet av arbete inom digitalisering
Som person är du kommunikativ och tydlig samt har god förmåga att skapa dig en helhetssyn. Du har en positiv framtoning, ser möjligheter och tycker om utmaningar. Du är en trygg och lyhörd person som kan tillvarata och utveckla eget och kollegors engagemang och delaktighet. Strängnäs kommuns värdeord som ska genomsyra det arbete vi gör är: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "122/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365)
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Tf enhetschef Hälso och sjukvård Ordinärt boende
Hanna Cedervall hanna.cedervall@strangnas.se 0152-299 20
