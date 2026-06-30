Vårdlärare deltid, Cultus gymnasium Uppsala
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2026-06-30
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Vårdlärare deltid, Cultus gymnasium i Uppsala
Cultus gymnasium och Internationella gymnasiet är två småskaliga gymnasieskolor som delar skolledning, lokaler och personal. På skolorna ges vård- och omsorgsprogrammet och det samhällsvetenskapliga programmet.
Vår huvudman är Folkuniversitetet – ett studieförbund som är partipolitiskt och religiöst obundet och fritt från vinstintresse. På skolorna arbetar ett arbetslag på runt 20 personer med att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas inlärning. Du kommer att samarbeta nära med skolans tre andra kunniga vårdlärare.
Tillsammans har vi cirka 170 elever. Läs mer om skolornas profiler mot räddningsmedicin och akutsjukvård respektive internationella frågor på våra hemsidor:https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.folkuniversitetet.se%2Fvara-skolor%2Fgymnasieskolor%2Fcultus-uppsala%2F&data=05%7C01%7Cjill.wennermark%40folkuniversitetet.se%7Cd7fe27f2f73d4fd1f09408db4b0e390f%7Ca4d3b9bf20824eeeab79fd407faef1e5%7C0%7C0%7C638186296672263146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QxfPWUHujR%2BdsY%2BWm8g0YYmT7ZD3V6Fy0R05IXpfS3k%3D&reserved=0https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.folkuniversitetet.se%2Fvara-skolor%2Fgymnasieskolor%2Finternationella-gymnasiet-uppsala%2F&data=05%7C01%7Cjill.wennermark%40folkuniversitetet.se%7Cd7fe27f2f73d4fd1f09408db4b0e390f%7Ca4d3b9bf20824eeeab79fd407faef1e5%7C0%7C0%7C638186296672263146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1ww710XvhO%2BuXCmle%2B5M0ITwMPt6iOATlmPSFec18cY%3D&reserved=0
Vi söker nu en lärare som vill arbeta deltid med undervisning i kursen Psykiatri 1.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Undervisning i kursen Psykiatri 1 för gymnasieelever inom vård och omsorg, samt i viss utsträckning övrigt förekommande arbetsuppgifter för lärare.Kvalifikationer
Vi söker en person med goda kunskaper från vård och omsorg. Du får gärna vara lärare med erfarenhet av att undervisa på vård- och omsorgsprogrammet, men du kan också vara en erfaren undersköterska eller sjuksköterska som brinner för att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Eller så kanske du just nu utbildar dig till vårdlärare och vill arbeta extra under utbildningens gång. Lärarlegitimation och tidigare undevisningserfarenhet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du
Utvecklar undervisningen utifrån elevernas behov
Har lätt för att kommunicera och samarbeta med ungdomar och kollegor
Har ett tydligt ledarskap i klassrummet och ett förhållningssätt som stämmer överrens med skolans värdegrund
Har förmågan att väcka elevernas engagemang och ansvarstagande
Typ av anställning
Vikariat läsåret 2026/2027 med tillträde i augusti
Omfattningen är 12 %, motsvarande två lektioner i veckan.
Rekryteringen sker löpande under ansökningstiden så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag 7 augusti 2026.
Ansökan tas emot via vår rekryteringstjänst Talent Recruiter
OBS! Vi undanber oss alla försök att sälja in ytterligare annonsering eller liknande.
Upplysningar
Fredrik Lund, rektor mailto:fredrik.lund@folkuniversitetet.se
Jon Svedin, facklig företrädare Sveriges Lärare mailto:jon.svedin@folkuniversitetet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet
Bergsbrunnagatan 1 (visa karta
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753 23 UPPSALA Arbetsplats
Folkuniversitetet Jobbnummer
9986008