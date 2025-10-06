Vårdlärare
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Komvux Värmdö har gymnasial-vux, grund-vux, SFI, anpassad utbildning och yrkeshögskoleutbildning.
Skolan är belägen centralt i Gustavsbergs centrum, ca 30 min från Slussen. Värmdö kommun är huvudman och våra ca 500 kursdeltagare kommer till största delen från Värmdö.
Alla lärare på skolan är legitimerade. För elever i behov av särskilt stöd har vi en specialpedagog. Vi är en liten och personlig skola där eleven alltid är i centrum och ges goda förutsättningar för lärande. Nu söker vi en erfaren, positiv och engagerad legitimerad lärare till våra vårdutbildningar, som delar vårt fokus på lärande, samarbete och trivsel.
Som vårdlärare hos oss undervisar du elever inom vård- och omsorgsprogrammet i olika vårdämnen. Du ansvarar även för HLR-utbildningar samt validering av kommunens medarbetare inom vård och omsorg inom ramen för vår uppdragsutbildning. Du arbetar nära tillsammans med våra övriga vårdlärare och använder lärplattformen Itslearning. Undervisningen bedrivs både i klassrum och på distans.
Vi söker dig som har en bakgrund som sjuksköterska och är legitimerad lärare i vårdämnena Hälso- och sjukvård 1 och 2 samt Omvårdnad 1 och 2. Behörighetsbevis krävs. Du ska också ha behörighet att undervisa i HLR samt erfarenhet av validering och undervisning inom Komvux.
Du är en skicklig pedagog med förmåga att inspirera och engagera elever i sitt lärande samt att individualisera undervisningen utifrån olika behov. Du vill bidra till en god skolkultur och har förmågan att skapa goda relationer till både elever och kollegor, samtidigt som du arbetar med tydlig struktur i dina processer. Goda datorkunskaper är ett krav.
Som person har du lätt för att samarbeta, är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga samt en förmåga att tänka nytt. Du tycker om att arbeta med människor och drivs av att se dem växa och utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
