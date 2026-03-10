Vårdlärare - KomVux -
Agila Institutet VUX bedriver kommunal vuxenutbildning (komvux) på flera orter, bland annat i Västerås och Falun. Vi har valt att specialisera oss inom yrkesutbildningen vård och omsorg, där våra elever utbildas för arbete som undersköterskor.
Vi öppnar under året en ny skola i Eskilstuna och söker nu vårdlärare på deltid (20-40%).
Som vårdlärare hos oss har du fullt fokus på undervisning, lärande och varje elevs kunskapsutveckling. Vi vill att din tid ska användas där den gör störst skillnad - i mötet med eleverna. Därför har vi erfarna kursadministratörer som ansvarar för samtliga administrativa uppgifter och arbetar nära lärarna i det dagliga arbetet.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där du trivs, känner engagemang och upplever att ditt arbete uppskattas. Undervisningen bedrivs i arbetslag där alla delar ett gemensamt intresse för utbildningens kvalitet och vård- och omsorgsverksamhetens behov.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
har lärarexamen med inriktning vård och omsorg
har bred ämneskompetens inom vård- och omsorgsområdet
har mycket god pedagogisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt
är flexibel, samarbetsinriktad och lösningsfokuserad
har god IT- och datorvana, då digitala verktyg används dagligen
Vi lägger stor vikt vid ditt engagemang, din pedagogiska skicklighet och dina handledaregenskaper i mötet med vuxna elever.
Vårt arbetssätt
Agila Institutet VUX arbetar utifrån en genomtänkt och beprövad vuxenpedagogisk modell med en tydlig röd tråd från kursstart till betyg. Modellen skapar struktur, förutsägbarhet och goda förutsättningar för både elevernas lärande och lärarnas samarbete.
Utbildningen präglas av individualisering och tydliga studieplaner, där varje elevs förutsättningar och behov tas tillvara genom regelbundna avstämningspunkter.
Anställningsvillkor
Tillträde enligt överenskommelse.
Deltid 20-40%
Anställningsform: 6 månaders provanställning
Som en moderna och attraktiv arbetsgivare har vi givetvis kollektivavtal Så ansöker du
Låter detta intressant?
Skicka ett personligt brev där du beskriver din syn på vuxenutbildning inom vård och omsorg. Bifoga CV och lärarlegitimation.
Ansökan skickas till: jobb@agilainstitutet.se
Ange följande referens när du ansöker: Vårdlärare - Eskilstuna
Ange när du har möjlighet att tillträda tjänsten. och hur stor tjänst du önskar.
