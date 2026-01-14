Vårdlänken söker fysioterapeut 3 dagar i veckan
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker
dig som är leg. sjukgymnast/fysioterapeut med erfarenhet inom äldreomsorgen och som värdesätter ett arbetssätt där patienten sätts i fokus. Din kompetens och kreativitet ligger till grund för att varje individs behov tillgodoses med hänsyn till personens förutsättningar. I din yrkesroll är du självgående samtidigt som god kommunikation och samarbete faller dig naturligt liksom ett trevligt bemötande till vårdtagare, anhöriga samt kollegor. Meriterande om du tidigare arbetat inom demensvård.
Krav är att du behärskar svenska i tal och skrift.
Uppdraget är på 3 dagar i veckan from nu och tillsvidare.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter på vård- och omsorgs boende, vilket bland annat innefattar:- Planering och utförande av träning/aktiviteter- Uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder - Hjälpmedelsutprovning
• Handledning av personal
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:* Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter* Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning* Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega - en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.Så ansöker du
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.Om företaget
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.
Vi har över 28 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.
Läs mer på www.vardlanken.se,
samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
(org.nr 556838-7897), https://vardlanken.se Kontakt
Therese Löfall therese@vardlanken.se Jobbnummer
9684755