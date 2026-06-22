Värdetransportörer sökes till Loomis!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en lösningsfokuserad och pålitlig bilförare som vill du starta din karriär med ett spännande och ansvarsfullt jobb? Då kan detta vara rätt för dig!
I rollen som Värdetransportör är dagarna är omväxlande och med frihet under ansvar där du till stor del lägger upp dagens körordning själv, där du utgår från kontoret i Rotebro. Jobbet är både rörligt och socialt med många möten varje dag. I jobbet ingår det bilkörande, hämta och lämna kontanter/paket i butiker, ladda och serva uttagsautomater, tömma serviceboxar och stå för viss typ av service på våra egna safepointmaskiner. Verksamheten bedrivs till största del måndag-fredag 06:00-20:00 där arbetspassens längd varierar mellan 10-12h. Det innebär att man jobbar i snitt 3 eller 4 pass i veckan. Möjlighet att lämna önskemål om schema och arbetstider finns som vi alltid försöker tillgodose.
Loomis är ledande inom värdehantering i Sverige och letar nu efter värdetransportörer som kan transportera kontanter och värdeföremål mellan butiker, banker, deponeringsboxar och uttagsautomater. Som värdetransportör är du ansiktet utåt för Loomis och har regelbundet kontakt med deras kunder.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting endast kommer att sköta rekryteringsprocessen men att du kommer bli direktanställd via Loomis, tjänsten är en tillsvidareanställning och du förväntas starta upp under september månad.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och har ett driv för att vilja utveckla både bolaget och dig själv. Du är en engagerad person med hög integritet och noggrannhet som trivs i att skapa goda relationer med kollegor och kunder.
Krav för tjänsten
Tekniskt intresse
B-Körkort
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Behärska svenska väl i både tal och skrift.
Vara ostraffad, drogfri och inte ha några betalningsanmärkningar.
Meriterande för tjänsten
Väktarutbildning
Erfarenhet av att köra transport/budbil.
Innan anställning genomför vi säkerhets- och bakgrundskontroller på alla våra medarbetare. För denna tjänst kan det även bli aktuellt att tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting endast kommer att sköta rekryteringsprocessen men att du kommer bli direktanställd via Loomis, tjänsten är en tillsvidareanställning och du förväntas starta upp under september månad.
OBS: I anställningen hos Loomis följer att deras medarbetare kan komma att i anspråk tas för en krigsplacering på sin arbetsplats i händelse av krig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Staffans väg 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanne Thörnberg sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com Jobbnummer
9973881