Värderingsperson / auktionsintendent för heltidstjänst
Norrlands Auktionsverk AB / Bankjobb / Umeå Visa alla bankjobb i Umeå
2025-12-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrlands Auktionsverk AB i Umeå
Vi söker en ambitiös medarbetare till Norrlands Auktionsverk AB.
Vill du arbeta i en spännande bransch där tradition möter digital utveckling?
Vi på Norrlands Auktionsverk söker en driven medarbetare som vill bli en del av vårt engagerade team.
Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor vars huvudsakliga uppgift är att bedriva professionell och kvalitativ auktionsverksamhet. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat:
Värderingar och hemvärderingar
Katalogisering av auktionsobjekt
Att vara ett ansikte utåt i vår visningslokal
Kundservice genom möten, telefon och mejl
Sedan en tid tillbaka samarbetar vi med Auctionet.se, där vi löpande publicerar våra auktionsobjekt. Som medarbetare får du därför möjlighet att arbeta i ett modernt auktionssystem och utveckla både din egen roll och vår gemensamma arbetsplats.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet och kunskap om auktionsobjekt/branschen
Är van vid professionell kundkontakt
Är engagerad, självgående och utåtriktad
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska
Har minst B-körkort
Trivs i ett högt tempo
Är snabb och trygg med dator och internet som arbetsredskap
Vill ta ansvar och bli en viktig del av ett ambitiöst teamPubliceringsdatum2025-12-27Om tjänsten
Heltid med provanställning
Månadslön enligt överenskommelse
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Alla ansökningar behandlas konfidentielltSå ansöker du
Skicka in personligt brev, CV och bild till delägare Johannes Linder: johannes@norrlandsauktionsverk.se
Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: cecilia@norrlandsauktionsverk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Auktionsverk AB
(org.nr 556902-4549)
Formvägen 3 BV (visa karta
)
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9664036