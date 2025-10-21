Vårdenhetschef välkomnas till Thoraxoperation!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Thorax och kardiologi bedriver högspecialiserad regions- och rikssjukvård inom thoraxkirurgi och thoraxintensivvård och har tillstånd för tre uppdrag för Nationell högspecialiserad vård (NHV-uppdrag).
Våra patienter kommer från hela regionen, Sverige och Island. Verksamheten har ett aktivt forsknings-, utvecklings- och utbildningsarbete (FoUU) i samarbete med Sahlgrenska Akademin samt ett stort utbildningsuppdrag. Operationsavdelningen har fem salar och är en av landets bredaste inom Thoraxkirurgi.
Verksamheten omfattar hjärt- och lungkirurgi, assist/pumpbehandlingar, avancerade pacemakeringrepp, samt NHV-uppdragen Vuxna med medfött hjärtfel-kirurgi, hjärt- och lungtransplantationer samt extraktion av pacemaker. Arbete bedrivs även på hybridsal och på intervention inkluderade hjärtintervention och robotkirurgi på lungor. Här arbetar operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor och perfusionister och tillsammans är vi cirka 90 medarbetare. Vi söker nu en vårdenhetschef som i gemensamt ansvar med en vårdenhetschefskollega arbetar för att skapa goda förutsättningar att vara en utvecklingsinriktad arbetsplats med god arbetsmiljö och god patientvård.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i team på en dynamisk och kreativ arbetsplats som ständigt jobbar med förbättringsarbeten för ökad kvalitet och patientsäkerhet. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med gott kamratskap och mycket arbetsglädje!Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef har du i gemensamt ledarskap med en vårdenhetschefskollega ett samlat ansvar för arbetsmiljö, ekonomi och en verksamhet med god vård. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens, skapar trygghet och främjar ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet. Du arbetar tillsammans med sektionsledare, vårdenhetsöverläkare, medarbetarna på enheten samt sektionschefer för att leda och utveckla enheten utifrån verksamhetens mål.
I det gemensamma ledningsarbetet har du stöd av en vårdenhetschefskollega men även sektionsledare i frågor kring anställning, introduktion, schemaplanering med mera. Som vårdenhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, vilket innebär att du är engagerad i hela verksamhetens resultat och utveckling.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller har annan vårdprofession och ett stort intresse av ledarskap, gärna med erfarenhet av tidigare ledarskap och utvecklingsarbete. Genomgången chefs- eller ledarskapsutbildning är en merit. Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation med medarbetare och kollegor, och ser nya möjligheter att lösa både daglig verksamhet och långsiktiga utmaningar. Det är en fördel om du har bakgrund som operationssjuksköterska för att komplettera din vårdenhetschefskollega som är anestesisjuksköterska.
Du har god självkännedom, är trygg och prestigelös och stödjer arbete i multiprofessionella team. Att kunna entusiasmera medarbetare och skapa laganda ser vi som en viktig del i ledarskapet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
