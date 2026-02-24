Vårdenhetschef till Södersjukhusets aktumottagning
Södersjukhuset ligger centralt på Södermalm med utmärkta kommunikationer med buss och pendeltåg.
På SÖS har vi en akutläkarledd akutmottagning med blandade patientflöden. Verksamhetsområde Akut omfattar cirka 300 medarbetare som tillsammans tar emot omkring 93 000 patienter per år. Vi arbetar i interprofessionella team i en lärande organisation med patienten i fokus. Nu söker vi en vårdenhetschef till vår ledningsgrupp.
Arbetsbeskrivning
Som vårdenhetschef på akutmottagningen har du ett helhetsansvar för kvalitet, patientsäkerhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi i den dagliga driften. Personalansvaret omfattar sjuksköterskor och undersköterskor, och du arbetar i nära samverkan med omvårdnadsledare, övriga vårdenhetschefer och läkare.
Du är en närvarande chef som skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet. Uppdraget innebär att driva utvecklings- och förbättringsarbete, implementera nya arbetssätt samt bidra till en trygg och hållbar arbetsmiljö. Du rapporterar till verksamhetschefen för akuten och ingår i akutmottagningens välfungerande ledningsgrupp. Klinisk tjänstgöring ingår enligt överenskommelse.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som Vårdenhetschef, alltså ej ett tillförordnande som så var tidigiare. I uppdraget ingår även klinisk tjänstgöring, omfattning sker enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med mångårig klinisk erfarenhet inom relevant specialitet. Du har tidigare erfarenhet av chefs- eller arbetsledande uppdrag och känner dig trygg i rollen som beslutsfattare. Akademisk vidareutbildning är meriterande.
Du har god förmåga att planera, prioritera och organisera arbetet, är flexibel när förutsättningar förändras och bygger förtroendefulla samarbeten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och ledarskapsförmåga.
Legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning samt en bred chefserfarenhet.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag inom akutsjukvårdsverksamhet.
Chefserfarenhet från akutsjukvård.
Akademisk utbildning på magister-, master- eller forskarnivå
Vi ser gärna att du har genomfört ledarskapsutbildningar.
Vi erbjuder
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären.
Du erbjuds ett utvecklande chefsuppdrag i en modern och dynamisk akutmottagning där ingen dag är den andra lik. Vi erbjuder individuell kompetensutvecklingsplan, chefsintroduktion och chefsprogram som stöd i ditt ledarskap.
Därutöver erbjuds bland annat generöst friskvårdsbidrag, personalgym, tillgång till ergonomer, fysioterapeuter samt föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. Din ansökan är inte komplett utan bifogat examensbevis samt CV. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och ser fram emot din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
