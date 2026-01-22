Vårdenhetschef till Södersjukhuset
Vårdenhetschef till avdelning 16/AVA
Akut internmedicin är en central del av verksamheten Internmedicin och av Södersjukhuset.
Vår moderna akutvårdsavdelning (AVA) tillhör sektionen Akut Internmedicin inom verksamheten Internmedicin, område Medicin, och har totalt 22 vårdplatser, varav 6 är övervakningsplatser (4-Obs och 2-ÖVE).
Här vårdar och behandlar vi patienter med akuta medicinska tillstånd och erbjuder kontinuerlig observation och övervakning för patienter som behöver extra medicinsk kontroll, till exempel på grund av instabila vitala parametrar eller behov av tätare uppföljning av behandling och läkemedel.
Arbetsbeskrivning
Utifrån verksamhetens mål ansvarar du tillsammans med en vårdenhetschefskollega för personalledning, kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och ekonomi. Ni arbetar i team med medarbetare, chefskollegor och medicinskt ansvarig läkare för att säkerställa högkvalitativ omvårdnad samt utveckla effektiva flöden och arbetssätt.
Du rapporterar till vårdchef inom Internmedicin och har stöd i ditt uppdrag av controller, HR-partner och verksamhetsutvecklare.
För att lyckas i rollen krävs god organisatorisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt lösningsfokus.
Södersjukhuset erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till fortsatt utveckling i chefsrollen. I uppdraget ingår klinisk tjänstgöring, omfattning enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är lugn och trygg i din ledarroll, har ett starkt engagemang för patienten och god samarbetsförmåga. Förmåga att prioritera, planera och strukturera ditt arbete är också mycket viktig.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård/slutenvård
Dokumenterad chef-/ledarerfarenhet (minst 2 år)
Meriterande
Specialistkompetens exempelvis inom akutsjukvård/medicin
Magister/master inom omvårdnad/ledarskap och kvalitetsarbete eller erfarenhet av att leda utvecklings- och forskningsnära arbete
Vi erbjuder
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Att i erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån behov. Som ny chef få du även ta del av ett chefsintroduktionsprogram och det finns goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. Din ansökan är inte komplett utan bifogat examensbevis samt CV. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
