Vårdenhetschef till parledarskap
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-07-01
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Vill du leda tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där utveckling, samarbete och arbetsglädje står i fokus?
Vårt erbjudande
Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) inom Region Östergötland. Kliniken består av vårdavdelning med undervisningsavdelning, mottagning och rehabenhet där både akuta och planerade ortopediska patienter behandlas. Förutom basortopedi bedriver vi högspecialiserad vård inom bland annat barnortopedi, ryggkirurgi samt övre- och nedre extremitetskirurgi.
Vi är en stor klinik med många engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Nu söker vi en vårdenhetschef för parledarskap till vår vårdavdelning.
Hos oss får du ett utvecklande chefsuppdrag i en verksamhet där ledarskap bygger på samarbete, delaktighet och tillit. Du blir en del av en ledningsgrupp med bred erfarenhet och olika kompetenser som kompletterar varandra väl. Vi är måna om att skapa ett öppet och prestigelöst klimat där vi stöttar varandra i både vardag och utveckling.
Som ny chef hos oss har du möjlighet att få en erfaren mentor. Vi har även ett utvecklat chefsintroduktionsprogram för nya chefer inom Region Östergötland som löper under chefsåret. Där i ingår det olika utbildningstillfällen exempelvis inom lön, rehabilitering och arbetsmiljö.
Du har även tillgång till våra stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling och systemsupport.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef i parledarskap ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med din chefskollega på avdelningen. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi för avdelningens sjuksköterskor och undersköterskor och ingår i klinikens ledningsgrupp.
Vi värdesätter ett närvarande ledarskap och ser gärna att du är synlig i verksamheten och nära dina medarbetare. Det finns möjlighet att arbeta kliniskt i viss omfattning utifrån verksamhetens behov och din bakgrund.
På ortopediska kliniken arbetar vi aktivt med patientsäkerhet, kompetensförsörjning och utveckling av framtidens ortopediska vård. Du blir en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet där fokus ligger på hållbara arbetssätt, god arbetsmiljö och vård med hög kvalitet.
Arbetsgrupp
Avdelningen består av sjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete med läkare, rehabpersonal, mottagning och sekreterare. Här finns ett stort engagemang, mycket kompetens och en stark vilja att utveckla verksamheten tillsammans.
Vi arbetar i multiprofessionella team där samarbete och kommunikation är en självklar del av vardagen. För oss är det viktigt att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs, känner delaktighet och får möjlighet att utvecklas.
Om dig
Är legitimerad sjuksköterska, undersköterska eller har annan relevant utbildning inom hälso- och sjukvård. Du har erfarenhet av arbete inom slutenvård eller annan verksamhet som bedrivs dygnet runt.
Du har tidigare arbetat som chef, gärna inom slutenvård. Har du erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete är det meriterande.
Som person är du trygg, kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap. Du har lätt för att skapa förtroende och engagemang och trivs med att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du är strukturerad, lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring.
Arbetet innebär kontinuerlig dialog med medarbetare, kollegor och andra verksamheter, varför mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och varierande chefsuppdrag i en verksamhet med hög kompetens och starkt engagemang. Du får möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och arbetssätt tillsammans med erfarna kollegor.
Som ny chef inom Region Östergötland erbjuds du chefsintroduktion, mentor och tillgång till stöd inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Ansökan och anställning
Urvalsmöte kommer ske i början på vecka 34, först efter det kan du förvänta dig återkoppling. Intervjuer sker vecka 35.
Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande på 100 % under fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Ortopediska kliniken US Jobbnummer
9986189