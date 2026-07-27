Vårdenhetschef till Ortopedmottagningen
Region Gävleborg, VO Ortopedi / Sjukvårdschefsjobb / Gävle Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gävle
2026-07-27
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Ortopedmottagningen i Gävle ingår i verksamhetsområdet Ortopedi, en klinik som erbjuder specialiserad vård för patienter med frakturer, akuta skador och behov av planerade ortopediska ingrepp. På mottagningen arbetar cirka 30 medarbetare sjuksköterskor, undersköterskor, gipstekniker, medicinska sekreterare och operationsplanerare i nära samarbete med sjukhusets övriga avdelningar och mottagningar. Det ger ett brett och omväxlande sjukdoms- och arbetspanorama.
Vi bedömer patienter utifrån remiss, planerar operationer, följer upp efter kirurgi och utför gipsbehandlingar, såromläggningar och mindre ingrepp. Mottagningen är en del av en klinik som utvecklas kontinuerligt, och du som chef har goda möjligheter att påverka både arbetssätt och framtida inriktning.
Vill du leda en arbetsplats där tydlighet, stabilitet och god arbetsmiljö är avgörande för framgång? Då kan detta vara rollen för dig. Här får du en meningsfull chefstjänst där du gör skillnad varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef ansvarar du för mottagningens personal, arbetsmiljö och budget. Du leder verksamheten med fokus på framtida inriktning och daglig drift.
Rollen innebär ett tydligt ledarskap i den dagliga driften, med fokus på schema- och bemanningsplanering, tillgänglighet kopplat till patientflöden och logistik samt ett nära samarbete med medarbetarna. Det är viktigt att du trivs och är bekväm i ett verksamhetsnära chef-/ledarskap, där du är synlig och tillgänglig som stöd och bollplank för medarbetarna.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att
• ansvara för bemanningsplanering samt schemahantering
• ansvara för enhetens kvalitetsarbeten
• leda, fördela och utveckla mottagningen
• skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom dialog och delaktighet
• ha stort fokus på medarbetardialog och coaching i vardagen
• arbeta med patientsäkerhet och medarbetarskap.
Hos oss får du
• arbeta i en trivsam och patientfokuserad miljö
• arbeta dagtid
• goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare
• leda en engagerad arbetsgrupp som värdesätter tydlighet, samverkan och stabilt chefskap.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse, mod och vilja att leda och utveckla både människor och verksamhet.
Som ledare är du närvarande, tydlig och trygg. Du har förmåga att stå stadigt även i komplexa situationer och skapar förtroende genom dialog, struktur och ett lyhört förhållningssätt. Du är relationsorienterad och har lätt för att få en grupp med dig, samtidigt som du kan fatta beslut och hantera problem och konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har god förmåga att planera och organisera, tar ansvar fullt ut och levererar utifrån överenskomna mål och förväntningar.
Som vårdenhetschef på ortopedmottagningen ser vi att du är
• legitimerad sjuksköterska.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap, liksom erfarenhet från specialiserad hälso- och sjukvård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
803 24 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ortopedi Kontakt
Marita Salmi, Kommunal marita.salmi@regiongavleborg.se 073-2400760 Jobbnummer
10012196