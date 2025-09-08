Vårdenhetschef till ortopediskt centrum
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Publiceringsdatum2025-09-08
Ortopediskt centrum tillhör verksamhetsområdet (VO) kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals och består av ortopediavdelning, ortopedimottagning och osteoporosmottagning.
På ortopediskt centrum har vi en integrerad verksamhet mellan slutenvård och öppenvård, där man med växande klinisk kompetens kan bli aktuell för nya antingen generaliserade eller specialiserade roller inom både slutenvård och öppenvård.
I vårt uppdrag ingår: akut ortopedi, akut ortogeriatrik, elektiv ortopedi, ortopedisk öppenvård, barnortopedi i öppenvård, osteoporosvård. Enheten är också en utbildningsvårdsavdelning där vi har slutexamination av ca 50 sjuksköterskestudenter per termin.
Inom VO kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals är vi ca 450 anställda som tillsammans erbjuder och bedriver vård på flera nivåer. Samtidigt arbetar vi med flera förbättringsprojekt med mål att förbättra tillgänglighet och kvalitet för våra patienter. Vi har verksamhet i både Borås och Skene, allt i moderna lokaler och med engagerad och kompetent personal. I Borås utförs både akut och planerad verksamhet medan vi i Skene endast utför planerad vård.
Om vår lediga tjänst
Som vårdenhetschef har du övergripande ansvar för att säkerställa god tillgänglighet, hög kvalitet och effektiv produktion på enheten. Uppdraget sker i delat chefskap med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal (VEP) och arbetsmiljön. Medarbetare på enheten är sjuksköterskor, undersköterskor gipstekniker och medicinska sekreterare/vårdadministrativa assistenter.
Som vårdenhetschef rapporterar du till verksamhetschef och kommer ingå i en ledningsgrupp med lång erfarenhet och vilja att driva utvecklingen framåt. Din roll i ledningsgruppen är att tillsammans med övriga chefer inom verksamhetsområdet arbeta med strategiska och övergripande frågor. I ditt uppdrag ingår att skapa en attraktiv arbetsplats där utrymme för dialog skapar förutsättningar för människor och verksamhet att utvecklas.Profil
Vi söker dig som är en erfaren ledare med bakgrund i hälso- och sjukvård. Om du har akademisk utbildning och/eller utbildning inom ledarskap är det meriterande.
Som ledare är du van att driva förbättringsarbete och har dokumenterade resultat av sådant arbete. Du är intresserad av produktionsplanering inom både sluten- och öppenvård och ditt ledarskap präglas av vår vision och värdegrund där alla arbetar för patientens bästa. Som person är du trygg i dig själv, lyhörd och kommunikativ, med en god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Då tjänsten innebär delat chefskap har du också god samarbetsförmåga.
Vi värdesätter att ditt ledarskap grundar sig i regionens chefskriterier: värdegrundsbaserat chefskap, kommunikativt chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap och utvecklingsorienterat chefskap. Läs mer om VGR:s chefskriterier här.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Vänligen bifoga relevanta intyg som styrker din utbildning och erfarenhet.
Testning kan komma att ske för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
