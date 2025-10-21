Vårdenhetschef till Öron- näs- halsmottagningen
Öron- näs- och halsmottagningen i Gävle är en verksamhet med mottagnings- och operationsverksamhet i nya och moderna lokaler. Till verksamhetsområdet hör också en motsvarande öron-, näs- och halsmottagning i Hudiksvall, samt hörselvård i länet med audionomer, tekniker, ingenjörer och hörselhabilitering. Verksamheten samarbetar med regionens samtliga sjukhus samt primärvård och inriktar sig på att ge en högkvalificerad vård. Hos oss arbetar 37 medarbetare så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi söker nu dig som vill vara vårdenhetschef med ansvar över mottagningens omvårdnadspersonal.
Vi är en mottagning som kännetecknas av ständig utveckling och kunskapsuppdatering inom vår specialitet. Medarbetargruppen har en bra mix av hög kompetens och utvecklingsvilja.
Vi värdesätter möjligheten till utveckling och god arbetsmiljö, du har en chefskollega som ansvarar för Läkare på enheten.
Som vårdenhetschef ansvarar du för cirka 20 medarbetare, verksamhet samt ekonomi och du ser dessa tre områden som en helhet, där alla är beroende av varandra för att nå en framgångsrik verksamhet. Du arbetar nära mottagningens andra vårdenhetschef som ansvarar för läkargruppen. Du kommer att arbeta verksamhetsnära med frågor av såväl operativ som strategisk karaktär och du har en särskilt betydande roll för att främja god samverkan samt utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med fem andra vårdenhetschefer, vilket innebär ett spännande arbete, där du är engagerad i verksamhetsområdets resultat och utveckling.
I rollen som vårdenhetschef har du tillgång till stödfunktioner i form av HR-partner, ekonom, kvalitetssamordnare samt vårdutvecklare. Du har även en chefssekreterare som stöd.
I ditt uppdrag ingår att
• planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten
• skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet
• driva verksamhetens utvecklingsarbete framåt, där du som chef bidrar till att skapa en kultur som präglas av ständiga förbättringar
• själv delta, samt bidra till att skapa goda förutsättningar för intern såväl som extern samverkan.
Hos oss får du
• ett meningsfullt arbete i ett spännande utvecklingsskede i att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt
• ett gott kollegialt stöd med hög kompetens för dig att tillgå
• dagtidstjänstgöring måndag-fredag
• goda förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas i din chefs-/ledarroll.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida:
Vi söker dig som vill vara med och utveckla VO ÖNH.
Som person är du trygg och har förmågan att kommunicera tydligt vilket avspeglas i ditt ledarskap genom din förmåga att anpassa ledarstil, utifrån situation och sammanhang. Du har en fallenhet för att utveckla förtroendefulla relationer och goda samarbeten av olika slag. Du ser till helheten och tar tillvara medarbetarnas kompetenser och bidrar till ett arbetsklimat där engagemang och utveckling genomsyrar verksamheten. Vi ser vidare att du har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är bekväm i en beslutsfattanderoll. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och är flexibel i arbetet när förutsättningar förändras.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
• högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård
• tidigare arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård.
Om du har chefs-/ledarerfarenhet sedan tidigare samt erfarenhet inom öron-/näs, -hals och/eller operationsverksamhet så är det meriterande för tjänsten.
Angelica Högberg, Ledarna, angelica.hogberg@regiongavleborg.se
