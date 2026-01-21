Vårdenhetschef till öron,- näs,-halsmottagningen
Vill du vara en del av öron-, näs- och halskliniken i Östergötland och tillsammans med oss fortsätta vår utvecklingsresa mot framtidens vård genom att leda och inspirera? Vi söker en vårdenhetschef till mottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Öron-, näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset (ViN) i Norrköping och Lasarettet i Motala (LiM) svarar för läns- och regionsjukvård inom öron-, näs- och halsspecialiteten. Kliniken behandlar patienter från Östergötland men ger även specialiserad vård till patienter från region Kalmar och Jönköping. Vår verksamhet bedriver kirurgi och öppenvård i Linköping och Norrköping. Kliniken som helhet består av en vårdavdelning, öppenvårds-mottagningar, hörselvårdsmottagningar, tolkcentral, logopedi samt sekretariat. Kliniken omfattar cirka 230 anställda.
Vi söker nu en vårdenhetschef att leda medarbetarna vid mottagningen på Universitetssjukhuset. Rollen innebär en möjlighet att utveckla medarbetarna och se dem växa men även utveckla ditt eget ledarskap. Som chef ingår du i klinikens ledningsgrupp där klinikens mål formas framåt. Du har ett nära samarbete med övriga chefer vid kliniken och du rapporterar till verksamhetschefen som närmaste chef. Som vårdenhetschef driver du utvecklingen framåt tillsammans med dina medarbetare för att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och motiverade.
I uppdraget som vårdenhetschef på mottagningen Universitetssjukhuset har du ett nära samarbete med mottagningen på Vrinnevisjukhuset.
Uppdraget som chef innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens resultat, forskning, utbildning och utveckling samt ansvar för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö.
Arbetsgrupp
På mottagningen Universitetssjukhuset finns i dag 26 anställda medarbetare. Majoriteten av de anställda är sjuksköterskor och undersköterskor, men här arbetar även fysioterapeuter/ sjukgymnast och dietister.
Om dig
Vi söker en chef där vi ställer krav på erfarenhet av ledaruppdrag relevant för tjänsten.
Det är meriterande om du har en universitets- eller högskoleexamen. Likaså om du har en utbildning inom hälso- och sjukvård. Ledarskapsutbildning är meriterande.
Vi söker dig med följande personliga förmågor:
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Ansökan och anställning
Du kommer erbjudas en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Tillträde efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
