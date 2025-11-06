Vårdenhetschef till Ögonmottagningen
2025-11-06
Verksamhetsområdet Ögon i Region Gävleborg har som övergripande uppdrag att bedriva akut och planerad ögonsjukvård, med akut-, mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering. Verksamheten bedrivs i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs och leds av verksamhetschef och fem vårdenhetschefer i linjefunktion.
Ögonmottagningen i Gävle bedriver akut-, mottagnings- och operationsverksamhet ansvara och hanterar stora patientströmmar. Hos oss arbetar medarbetare som läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, optiker, ortoptister, administratörer och receptionister.
Nu söker vi dig som tillsammans med dina medarbetare, vill fortsätta driva och utveckla ögonmottagningens verksamhet och bidra till en arbetsplats med hög kompetens och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett delat ledarskap tillsammans med en chefskollega. Du arbetar strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv och i nära samverkan kommer ni att planera och leda verksamheten. I din roll leder du ett kompetent team på cirka 10 läkare. I rollen lägger du 50 % av arbetstiden på att arbeta kliniskt och 50 % på uppgifter som chef och ledare.
Som vårdenhetschef ansvarar du för personal, verksamhet och ekonomi och du ser dessa tre områden som en helhet, där alla är beroende av varandra för att nå en framgångsrik verksamhet.
I ditt uppdrag ingår att:
• planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten
• skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, genom dialog och delaktighet
• driva enhetens utvecklingsarbete framåt, där du som chef bidrar till att skapa en kultur som präglas av ständiga förbättringar
• själv delta samt bidra till att skapa goda förutsättningar för god intern såväl som extern samverkan
• ansvara för att utveckla och förbättra arbetsmiljön tillsammans med ditt team
• arbeta 50 % kliniskt
Mottagningen befinner sig i ett utvecklingsskede i att organisera framtidens ögonsjukvård på bästa sätt. Det innebär att du kommer att ha en betydande roll i att driva arbetet, men även vad gäller uppdraget att balansera ekonomi och kompetens, i relation till rådande såväl som framtida vårdbehov. Du kommer att möta utmaningar, men samtidigt vara med och hitta lösningar, genom samarbete i det stora och lilla. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens inom verksamhetsområdet för dig att tillgå.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, vilket innebär ett spännande arbete, där du är engagerad i hela verksamhetsområdets resultat och utveckling.
Hos oss får du:
• ett omväxlande och utvecklande arbete, som engagerar och utmanar, tillsammans med kompetenta medarbetare och chefskollegor
• arbeta verksamhetsnära med dagtidstjänstgöring måndag till fredag
• stora möjligheter att påverka och utveckla dagens och morgondagens ögonsjukvård
• goda förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas i din chefs-/ledarroll
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida
Vi söker en ledare med ett genuint intresse och engagemang för människor, ledarskap, arbetsmiljö och förändringsarbete, som ser möjligheter och trivs i en miljö som utmärks av ständig utveckling. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap och i ditt beslutsfattande, där du har mod och är beredd att stå för dina beslut i olika situationer. Du är vidare välorganiserad, med förmåga att planera, analysera och prioritera och kan anpassa dig till nya situationer och förhålla dig till förändrade omständigheter.
Andra kompetenser som bidrar till framgång är att du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar, samt slutföra dina åtaganden, såväl som att skapa goda samarbeten med andra.
Genom ditt ledarskap kan du entusiasmera och leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du har förmågan att vara drivande i förändrings- och förbättringsarbete och kan ta tillvara den samlade kompetensen hos dina medarbetare.
För tjänsten krävs
• Utbildning på högskolenivå, med inriktning hälso-/sjukvård
• Erfarenhet av ögonsjukvård
