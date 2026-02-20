Vårdenhetschef till neonatalvårdssektionen, Sachsska
Vill du vara med och leda samt utveckla neonatalvården i Stockholm? En chef går nu i pension och därför finns möjlighet att söka tjänst som en av tre vårdenhetschefer på neonatalvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på SÖS!
Arbetsbeskrivning
Neonatalvårdsverksamheten på Sachsska är en mycket välfungerande och välrenommerad verksamhet och består av totalt ca 100 medarbetare.
Vi har ett stort medarbetarengagemang vilket utvecklar och förbättrar vår verksamhet.
Vi söker en chef som:
tar tillvara medarbetarnas kunskap och initiativkraft
skapar förutsättningar för god arbetsmiljö genom samverkan, delaktighet och kommunikation
har goda ledaregenskaper och vill utveckla verksamheten för att kunna ge barn och föräldrar bästa möjliga vård.
För att möta utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet, med patienten i fokus och för en säker vård med hög kvalitet. Genom ett utvecklat ledar- och medarbetarskap och en god arbetsmiljö skapar vi tillsammans ett mervärde för våra patienter.
Som vårdenhetschef är du direkt underställd Sachsska barn- och ungdomssjukhusets områdeschef. Du ingår både i områdets och neonatalvårdssektionens ledningsgrupp. Du har ett dagligt och nära samarbete med dina vårdenhetschefskollegor. Ni ansvarar tillsammans för personalledning, kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Tillsammans med medarbetare och chefskollegor arbetar du för högkvalitativ omvårdnad och utvecklingen av flöden och arbetssätt.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska med ett tillsvidareförordnat chefsförordnande.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Till dina personliga egenskaper hör tydlighet, beslutsförmåga och lyhördhet. Du ska ha intresse för ett nära samarbete med övriga chefer inom neonatalvårdssektionen och området. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor. Du bör även besitta en god organisatorisk och administrativ förmåga och du utrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska med specialistutbildning, gärna inom barn -och ungdom.
Meriterande
Arbete inom barnsjukvård och gärna inom neonatalvård är meriterande. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet. Ledarskapsutbildning och magisteruppsats är båda meriterande.
Vi erbjuder
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Att i erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån behov. Som ny chef få du även ta del av ett chefsintroduktionsprogram och det finns goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. Din ansökan är inte komplett utan bifogat examensbevis samt CV. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och ser fram emot din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Vo ledning Kontakt
Fredrik Stenius 08-12364029,072-4688623 Jobbnummer
9753862