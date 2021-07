Vårdenhetschef till kvinnohälsovård och ungdomsmottagning - Region Jönköpings län - Sjuksköterskejobb i Värnamo

Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo2021-07-07Kvinnohälsovården, Värnamo sjukvårdsområdeDå vår nuvarande chef för kvinnohälsovården och ungdomsmottagningarna går i pension efter lång och trogen tjänst söker vi vår nya vårdenhetschef. Är det du?Vi sökerVi söker dig som är legitimerad barnmorska med några års erfarenhet av yrket. Önskvärt är att du har erfarenhet av ledningsarbete eller att du känner att du har ledarskapsegenskaper. Vi ser även att du har kunskap om och intresse av utvecklings- och förbättringsarbete samt har ett intresse av att kombinera chefstjänsten med visst kliniskt arbete.Du får en tillsvidareanställning i din grundprofession som barnmorska med förordnande som chef där längden på chefsförordnandet kan diskuteras. Då du arbetar i fyra olika kommuner kan din huvudsakliga arbetsplats/familjecentral anpassas efter dina önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.Vi erbjuder digVi erbjuder dig att arbeta på en innovativ och dynamisk klinik med hög medicinsk kompetens där vi tillsammans leder klinikens utveckling framåt. Vi arbetar processinriktat och med ständiga förbättringar. Vi strävar efter att använda rätt kompetens på rätt plats. Här får du en möjlighet att skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare och att utvecklas tillsammans med oss.Läs gärna mer om Region Jönköpings läns förmåner för medarbetare! ( http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/) Det här får du arbeta medSom vårdenhetschef har du personalansvar för cirka 25 medarbetare bestående av barnmorskor, undersköterskor och en receptionist på fem olika mottagningar, vilka i sin tur är integrerade i familjecentraler. På familjecentralerna ingår du i den lokala styrgruppen samt i ungdomsmottagningarnas fyra styrgrupper som har ansvar att styra, leda, utveckla och följa uppverksamheten och samverkar bland annat med öppen förskola, socialtjänst och barnhälsovård.Du har ett delegerat ansvar för arbetet med olika personalfrågor som exempelvis rekrytering och bemanning, budgetansvar och arbetsmiljöansvar. Att ta tillvara på medarbetarnas kompetens samt skapa engagemang och delaktighet ser vi som en viktig del i ledarskapet. Som ett stöd i ledarskapet finns kvinnoklinikens ledningsgrupp och stabsfunktioner för ekonomi och HR. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med övriga enhetschefer.I tjänsten ingår ett uppdrag som samordningsbarnmorska (SAMBA) där du tillsammans med mödrahälsovårdsöverläkaren ansvarar för att bevaka utvecklingen inom sexuell och reproduktiv hälsa.För att du ska trivas hos ossDu är en person som ser detta som en utmaning och en möjlighet till att skapa bästa möjliga värde för patienten i samarbete med dina medarbetare. Du har ett stort förtroende för andra individers kraft och är övertygad om att personer själva har kunskap och förmåga att lösa uppgifter samt utvecklar, motiverar och skapar delaktighet.Som person är du trygg i dig själv, trivs att arbeta mot mål, är strukturerad och har ett kommunikativt ledarskap. Vilja att leda, förmåga att kommunicera tydligt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter är viktiga egenskaper. Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så här gör du om du är intresseradFör mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:Verksamhetschef Anna Hallberg, 010-244 86 67.Bitr. verksamhetschef Sofia Karlsson 072-5491310, sofia.karlsson@rjl.se (vid frågor under v.29-32)Sista ansökningsdag är den 31:a augusti. Välkommen med din ansökan!Din upplevelse är viktig för oss. Därför vill vi informera dig om att under sommaren kan rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Kvinnokliniken på Värnamo sjukhus erbjuder god, säker och tillgänglig vård med hög medicinsk kompetens, både i den förebyggande kvinnohälsovården samt vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom och ungdomars reproduktiva hälsa. Varje år hälsar vi omkring 1 000 barn välkomna till världen. Vi arbetar för att erbjuda en god arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra, känner sig engagerade och stimulerade.Till kvinnokliniken hör kvinnohälsovården som har mottagningar i Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar, Vaggeryd och Värnamo. Här samverkar vi med kommunerna och familjecentralens aktörer. Vi arbetar för att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexualitet och reproduktiv hälsa. Det finns även en ungdomsmottagning i varje kommun där vi arbetar med sexuell hälsa.