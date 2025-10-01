Vårdenhetschef till integrerade missbruks- och beroendemottagningen
2025-10-01
Välkommen till psykiatri, rehab och hab! Vårt verksamhetsområde består av Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna, rehabiliteringen och habiliteringen där vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens. Specialistpsykiatrin Kronoberg bedriver specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med andra vårdgivare. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där våra medarbetare arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och slutenvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan.
Integrerad missbruks- och beroendemottagning vänder sig till personer från 16 år med definierat skadligt bruk och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar. Hit kommer individer från primärvården, patienter med psykiatrisk samsjuklighet samt de som är i behov av LARO (läkemedelsadministrerad behandling vid opioidberoende). Målsättningen är att kunna erbjuda dessa personer bästa möjliga vård utifrån deras specifika behov oavsett var i länet de bor. Mottagningen är samlokaliserad med socialtjänstens öppenvård.
Det är ett väl uppbyggt interprofessionellt team på mottagningen som samarbetar väl med externa aktörer kring patienterna utifrån omvårdnadsbehovet. Här kommer du bli en del av en trivsam arbetsgrupp med öppet klimat. Vi värnar om varandra och strävar efter ett gott bemötande inom personalgruppen såväl som gentemot alla våra patienter.
Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
I uppdraget som vårdenhetschef kommer du att driva och leda vår verksamhet mot uppsatta verksamhetsmål och arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete och säkerställa att vi gör rätt saker, med patienternas bästa i fokus. Du eftersträvar fakta, prioriterar och fördelar resurser och har modet att fatta beslut. Du kommer ha budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 20 medarbetare inom professionerna sjuksköterskor, skötare, behandlingspedagoger, kurator och psykologer.
Som vårdenhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp, som består av verksamhetschef och övriga vårdenhetschefer. Hos oss får du ett gott stöd i chefsrollen och en trygghet i kollegor som har jobbat länge inom verksamheten.
Sverige genomför just nu en omfattande reform som syftar till att förbättra vård och stöd till personer med samsjuklighet, det vill säga individer som har både skadligt bruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos. Målet är en mer samordnad, individanpassad och personcentrerad vård där regioner och kommuner samarbetar för att minska lidande och förbättra livskvalitet. Du som chef kommer vara en aktiv part i detta förändringsarbete som kommer att ske i Sverige och länet.
Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet av arbetsledning ses som meriterande och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller annan relevant verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
• ser vikten av att samarbeta och har enkelt för att skapa nya och goda relationer
• har förmågan att anpassa sig och hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
• tycker om att utveckla och driva hållbara och värdeskapande förändringar för våra patienter samt ser till helheten och gör vad som krävs för att nå ett gott resultat
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Vi vill ha chefer som är medvetna om sina styrkor och svagheter, lär sig av sina erfarenheter och som tar hjälp av andra när det behövs för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt. Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Körkort är ett krav.
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Fackliga representanter nås via växel
• Akademikerförbundet, Anna-Karin Bergsten Hagelberg
• Kommunal, Cilla Norrman
• Psykologförbundet, Pär Madehall
• Vårdförbundet, Jenny Gustafsson
• Vision, Viktoria Wenell
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
