Vårdenhetschef till hematologiska kliniken
Vill du leda framtidens hematologi - nära patienten och tillsammans med engagerade kollegor?
Vid hematologiska kliniken i Linköping får du möjlighet att kombinera ditt kliniska kunnande med ett närvarande och utvecklingsinriktat ledarskap.
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård och som vill ta nästa steg i karriären - med ansvar för både människor, kvalitet och utveckling.
Hos oss möter du en högspecialiserad verksamhet där patienterna ofta har komplexa vårdbehov.
Det ställer krav på medicinsk kompetens, teamarbete och ett ledarskap som skapar trygghet, struktur och engagemang.
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Att vara vårdenhetschef hos oss innebär ett operativt ledarskap i vardagen. Uppdraget innebär också ett från verksamhetschef delegerat och i samarbete med densamma och ledningsgrupp strategiskt ansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö, utveckling, kvalitet samt ekonomiska resultat.
Uppdragen är inriktade mot antingen våra öppenvårdssektioner eller mot slutenvården. Ni leder en varsin kompetent arbetsgrupp om vardera cirka 25 medarbetare - för öppenvårdsuppdraget ingår sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer - för slutenvårdsuppdraget ingår sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare. Ledarskapet utövas nära verksamheten, i kontinuerlig dialog med medarbetarna kring patientflöden, arbetsmiljö och förbättringsarbeten.
På kliniken är ni sammanlagt tre vårdenhetschefer, varav två har huvudansvaret för slutenvården. Ni arbetar i samledarskap och ingår i klinikens ledningsgrupp. Tillsammans driver ni utvecklingen av framtidens hematologiska vård - med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och hållbara arbetssätt.
Vi söker dig
Som har en akademisk utbildning, gärna inom hälso- och sjukvård och med minst tre års yrkeserfarenhet.
Som har chefserfarenhet eller ledarskapsutbildning.
Som gärna har en master- eller magisterexamen inom ledarskap eller område som av arbetsgivare bedöms relevant.
Som gärna har erfarenhet från öppenvård eller slutenvård, hematologisk vård och/eller vidareutbildning inom onkologi eller medicin.
Som gärna har erfarenhet av att driva förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.
Som har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du kan skilja på det personliga och professionella, kommunicerar tydligt och skapar förtroende. Du har förmåga att se både helheten och detaljerna - och kan fatta beslut med verksamhetens bästa i fokus.
För dig är det självklart att:
skapa delaktighet och engagemang
verka för en arbetsplats som värnar om medarbetarens personliga utveckling
främja en god arbetsmiljö
arbeta strukturerat med kvalitet och utveckling
bygga tillitsfulla samarbeten inom och utom kliniken
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetschef, övriga vårdenhetschefer och med klinikens alla professioner.
Ansökan och anställning
Vardera tjänst är en tillsvidareanställning i din grundprofession på 100 % med ett tidsbegränsat chefsuppdrag under fyra år. Intervjuer kommer att hållas under vecka 15 och 16.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/351".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Hematologiska kliniken
Verksamhetschef/överläkare Anna Sandstedt anna.bergendahl.sandstedt@regionostergotland.se 010-1034185
