Vårdenhetschef till förlossningen
2026-02-17
Kvinnokliniken i Norrköpings vision är: Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet.
Vi söker nu en vårdenhetschef som i parledarskap med befintlig vårdenhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) och samtliga medarbetarna vill fortsätta driva och utveckla förlossningsavdelningen!
Vårt erbjudande
Vår verksamhet på kvinnokliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping omfattar den obstetriska processen. Vi har en förlossningsavdelning med cirka 2 300 förlossningar om året samt en BB-avdelning för eftervård som även handlägger länets alla elektiva kejsarsnitt. Den innefattar även mödrahälsovård inklusive ultraljud, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning för hela östra länsdelen. Vi förlöser från graviditetsvecka 29, vi har samvårdsrum tillsammans med NEO avdelningen. Den gynekologiska processen omfattar benign slutenvårdskirurgi och en gynekologisk mottagning med dagkirurgi och specialmottagningar med cirka 15 000 besök per år. Kvinnokliniken har sin egen akutmottagning för gynekologiska jourfall dygnet runt. På kliniken arbetar totalt cirka 200 personer.
"Förlossningen är en rolig och givande arbetsplats med stor variation på arbetsuppgifter och fina möten med våra familjer" - Jonna barnmorska
Publiceringsdatum2026-02-17
Att vara vårdenhetschef hos oss innebär ett operativt ledarskap. Du förväntas arbeta verksamhets-nära, med stort fokus på daglig ledning och styrning, samtidigt som du leder enheten utifrån ett helhetsperspektiv och planerar för den framtida inriktningen. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö, utveckling, kvalitet samt ekonomiska resultat. Det dagliga arbetet förutsätter ett nära samarbete i parledarskapet, där vårdenhetscheferna tillsammans med MLA utöver ovanstående även planerar för kvalitets-uppföljning, utveckling, patientsäkerhet inom förlossningsvården på kliniken.
Du kommer att vara en del i det strategiska arbetet på kliniken genom olika forum, förstalinje-chefsmöten, huvudprocesslednings-och klinikledningsmöten. Det dagliga arbetet förutsätter ett nära samarbete i parledarskapet, men även med övriga vårdenhetschefer inom kliniken samt med MLA:er inom obstetrik. I huvudprocessledningen för obstetrik ingår utöver vårdenhetschefer, även MLA:er som är en central part i de medicinska sakfrågorna.
En viktig del i ditt uppdrag är även att samverka med Kvinnokliniken US för att kunna erbjuda födande i länet den bästa vården.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av barnmorskor och undersköterskor. Flera av medarbetarna roterar mot andra enheter inom kvinnokliniken så som BB, gyn eller mödrahälsovård. Vi ser positivt på att våra medarbetare roterar då det ökar förståelsen mellan enheter och höjer våra medarbetares kompetens. Vår värdegrund handlar om delaktighet, ansvar, respekt och glädje.
Om dig
Du har en vårdrelaterad eller annan relevant utbildning på högskolenivå. Är du utbildad barnmorska och har tidigare erfarenhet inom kvinnosjukvård eller förlossningssjukvård ser vi det som meriterande för tjänsten. Vi ser det även som meriterande om du har arbetat som chef tidigare och genomgått någon form av ledarutvecklingsprogram. Saknar du ledarskapsutbildning kommer vi att tillhandahålla detta.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. På vår klinik arbetar vi nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete. Du har en förmåga att leda och skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Du har tålamod och uppnår resultat samt har en god förmåga att organisera, strukturera och strategiskt långsiktigt driva verksamheten.
Kliniken är ISO certifierad, att vara kvalitetsmedveten och noggrann är därmed viktiga egenskaper.
Ansökan och anställning
Chefsuppdraget inom Region Östergötland innebär en tillsvidareanställning i grundprofessionen, med ett tidsbegränsat chefsförordnande, med möjlighet till förlängning.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
