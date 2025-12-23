Vårdenhetschef till dialys och PD-njurmottagning
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2025-12-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
I rollen som vårdenhetschef för dialysen och PD-njurmottagningen har du ett övergripande verksamhets-, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Det innebär bland annat att du tar beslut och initiativ som ser till helheten för att nå resultat och uppsatta mål för verksamheten utifrån patientens bästa. Du ansvarar för att påverka, inspirera, involvera och skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling både individuellt och i team. Ledningsarbetet på dialysen innebär förvalta och utveckla tydliga rutiner, daglig ledning och styrning. Att skapa tillit och samhörighet i gruppen samt ett tillåtande klimat för utveckling blir också en viktig del i chefskapet. Arbetet innefattar, förutom det direkta ledningsarbetet av dialysverksamheten och dess medarbetare, också ett samarbete tillsammans med ansvarig chef för slutenvård och mottagning samt gemensamt arbete med läkarchef för utveckling med läkargruppen.
Som vårdenhetschef rapporterar du direkt till verksamhetschef på verksamhetsområde medicin och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Som stöd i ditt chefsuppdrag finns dina kollegor i verksamhetsområdesledning, utvecklingscontroller, HR-partner och ekonom. I ledningsgruppen förväntas du att tillsammans med dina kollegor driva områdets utvecklingsarbete och säkra genomförandekraften i det planerade arbetet.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Dialysenheten och PD-njurmottagningen är högspecialiserade verksamheter som tar hand om kroniskt och akut sjuka njurpatienter i behov av dialysvård. Behandlingen är livsuppehållande och måste upprätthållas kontinuerligt för att patienterna ska må väl. Dialysverksamheten sköts lokalt för medborgarna i upptagningsområde för Södra Älvsborgs sjukhus, men det finns omfattande regionalt samråd och samverkan mellan de olika enheterna i regionen. Dialysverksamheten bedrivs som mottagning som sker även kvälls- och helgtid. Njurmottagningen vårdar patienter efter njurtransplantation och annan njursjukdom.
Vi erbjuder dig
Förutom att leda en samhällsviktig verksamhet får du som vårdenhetschef på SÄS möjlighet att utveckla din kompetens genom SÄS chefs- och ledarutvecklingsprogram, eller via övriga kompetenshöjande chefskurser och program som Västra Götalandsregionen erbjuder.
Vad du kan förvänta dig av oss
Ett verksamhetsområde i utveckling med höga ambitioner, rejäla utmaningar och stor komplexitet.
En samarbetsinriktad och inkluderande arbetsplats, där du, utifrån verksamhetens behov, kommer att delta i att utveckla framtidens mottagningsverksamhet.
En engagerad ledningsgrupp där du kommer att vara en drivande kraft och där dina idéer och kunskaper kommer att vara centrala för verksamhetens utveckling.
En kulturresa där vi eftersträvar att gå från delar till helhet i våra uppdrag, där vi är modiga och kreativa och där vi uppmuntrar och stödjer personlig och professionell tillväxt.Profil
Vi söker en ledare som är redo att göra skillnad inom en verksamhet i utveckling. Du har ett stort intresse för- och erfarenhet av verksamhetsutveckling, lämplig akademisk utbildning och erfarenhet av ledarskap. Tidigare erfarenhet från verksamhet inom sjukvård, ses som meriterande. Du har en stor förmåga att samarbeta med olika professioner och med vårdgrannar och funktioner inom SÄS och VGR. Vi ser att du har erfarenhet av förändringsledning och på ett kreativt sätt kan driva verksamhetens utveckling in i framtiden. Du är strukturerad, skapar stor delaktighet i arbetsgrupper och har förtroende för medarbetarnas förmåga att hitta lösningar och förbättringar i det dagliga arbetet. Du har ett tydligt ledarskap med god social och kommunikativ förmåga.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper samt de egenskaper som ligger i linje med Västra Götalandsregionens chefskriterier: Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.
Vi ser fram emot din ansökan och kommer behandla ansökningar efter sista ansökningsdatum. Välkommen till oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7506". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
Katarina Zamac, verksamhetschef 0722379465 Jobbnummer
9663025