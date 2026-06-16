Vårdenhetschef Till Asih, Ersta Sjukhus
Ersta Diakonisällskap / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-06-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ersta Diakonisällskap i Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund – att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Den palliativa kliniken består av specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och Lilla Erstagården. Tillsammans är vi cirka 130 medarbetare med ett starkt gemensamt engagemang för palliativ vård av hög kvalitet.
Vår ASIH erbjuder avancerad sjukvård i hemmet till patienter med komplexa vårdbehov. Verksamheten har vuxit med cirka 30 procent de senaste två åren och omfattar idag cirka 180 patienter och 50 medarbetare. För att skapa goda förutsättningar för ett nära och hållbart ledarskap stärker vi nu verksamheten med ytterligare en enhetschef. Rollen innebär att du tillsammans med en chefskollega leder och utvecklar verksamheten och bidrar till att bevara den höga kvaliteten och den nära kulturen även när verksamheten växer.
Om rollen
Som vårdenhetschef för ASIH ansvarar du för verksamhet, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder verksamheten tillsammans med en chefskollega och har en central roll i att säkerställa hög kvalitet, goda resultat och en välfungerande arbetsmiljö.
Du leder en erfaren multiprofessionell arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och koordinatorer. Medarbetarna har hög kompetens inom palliativ vård och arbetar tillsammans för att skapa trygghet och kontinuitet för patienter och närstående i deras hemmiljö. Läkarna leds av verksamhetens läkarchef.
Du ingår i den palliativa klinikens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, läkarchef och övriga enhetschefer. I rollen samarbetar du nära både kollegor inom kliniken och andra funktioner på sjukhuset.
Uppdraget kombinerar operativt ledarskap med verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetare och kollegor driver du utvecklingen av verksamheten för att skapa bästa möjliga vård för patienter och närstående.
Vi ser gärna att du kombinerar chefsuppdraget med viss klinisk tjänstgöring.
Vem är du?
Du är en trygg och närvarande ledare som trivs nära verksamheten och motiveras av att utveckla både människor och arbetssätt. Genom tydlighet, lyhördhet och tillit skapar du engagemang och goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sina uppdrag.
Du har förmåga att skapa struktur och riktning i en komplex verksamhet samtidigt som du är närvarande i vardagen. Du ser värdet av samarbete mellan olika professioner och bygger goda relationer både inom och utanför den egna verksamheten.
På Ersta ser vi omtanke som en kompetens. För dig innebär det att du ser människors behov, skapar förtroende och leder med både hjärta och professionalism. Du förstår att hållbara resultat skapas genom engagerade medarbetare, god arbetsmiljö och ett ledarskap som präglas av respekt, ansvar och tillit.
Du uppskattar att arbeta i en värderingsstyrd organisation där omtanke om patienter, närstående och medarbetare går hand i hand med höga kvalitetsambitioner.
Du delar Erstas värdegrund om att se människan och våra värdeord: professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
har yrkeslegitimation inom en hälso- och sjukvårdsprofession
har erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård
har erfarenhet av att leda medarbetare och verksamhet
Det är meriterande om du:
är legitimerad sjuksköterska
har erfarenhet av palliativ vård
har erfarenhet av att leda komplexa verksamheter i hemmet, exempelvis ASIH, hemsjukvård eller hemtjänst
har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.
Övrigt om rekryteringen
Eftersom rekryteringsprocessen pågår under sommaren kommer urval att påbörjas från vecka 29. Intervjuer genomförs löpande från och med då, så vänta gärna inte med din ansökan.
Vi använder oss av tester i våra chefs- och ledarrekryteringar.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Kontaktperson: Sara Banegas, Verksamhetschef, sara.banegas@erstadiakoni.se
(på semester, åter v. 29).
Facklig kontaktperson: Vårdförbundet Ersta diakoni, vardforbundet@erstadiakoni.se
Carola Bergstedt, SACO, Carola.bergstedt@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915772-2055027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ersta Diakonisällskap
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Fjällgatan 44 (visa karta
)
116 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9965389