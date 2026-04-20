Vårdenhetschef till akutpsykiatriska mobila omvårdnadsteamet
Den chefstjänst som nu annonseras avser det mobila omvårdnadsteamet i Motala som utgör klinikens akutpsykiatriska resurs. Verksamheten omfattar cirka 25 medarbetare, bestående av sjuksköterskor och skötare, och bedrivs dygnet runt. Akutinsatserna sker huvudsakligen efter telefonkontakt och kan bestå av hembesök eller telefonuppföljningar till patienter och anhöriga. Enheten bedriver även specialistpsykiatrisk hemsjukvård som ett alternativ till traditionell slutenvård och har ett nära samarbete med klinikens öppenvård och slutenvård.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Psykiatriska kliniken Motala Mjölby ingår i Psykiatricentrum inom Region Östergötland och har västra Östergötland som upptagningsområde. Kliniken består av två allmänpsykiatriska mottagningar i Motala respektive Mjölby, beroendemottagningar på båda orterna samt mobilt omvårdnadsteam och en slutenvårdsavdelning i Motala.
Klinikens verksamhetsidé är att erbjuda tidiga och behovsanpassade insatser, där vård i hemmet utgör en central delar. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv med ett personcentrerat förhållningssätt, där multiprofessionella team samverkar nära patienten.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef har du ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö samt är aktiv i ett dagligt, nära ledarskap. Du leder och utvecklar en dygnet-runt-verksamhet med fokus på tillgänglighet, kvalitet och personcentrerad vård. Du har personalansvar för sjuksköterskor och skötare och arbetar med att skapa goda förutsättningar för medarbetarna genom tydlig styrning, delaktighet och kontinuerlig utveckling.
I rollen ingår att delta i klinikens ledningsgrupp samt samverka med övriga chefer och externa vårdgrannar. Du bidrar till verksamhetens strategiska utveckling och har en viktig roll i att stärka och vidareutveckla det akutpsykiatriska mobila arbetssättet.
Arbetsgrupp
Du ingår i en chefsgrupp med fem vårdenhetschefer och en verksamhetschef, gruppen arbetar nära varandra och ansvarar tillsammans i för klinikens utveckling. I gruppen finns ett gott stöd, erfarenhetsutbyte och en gemensam strävan att driva verksamheten framåt.
Om dig
Vi söker dig med högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård som är relevant för uppdraget, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande, liksom erfarenhet av chefsuppdrag eller annan arbetsledande funktion. Kunskap om patientgruppen är meriterande. Då arbetet innebär många möten med människor samt dokumentation krävs det att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar lyhört och smidigt tillsammans med andra, med förmåga att kommunicera tydligt och hantera konflikter konstruktivt. Du är en trygg och stabil person med god självinsikt, som kan skilja på det personliga och professionella och anpassa dig efter situationen. Vidare är du en tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för medarbetare att nå gemensamma mål. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt håller uppsatta tidsramar.
Ansökan och anställning
Intervjuer kommer att hållas 19 maj, 25 maj samt 27 maj. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år (som kan förlängas) och du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettet i Motala (visa karta
)
591 85 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby Kontakt
Stefan Gustafsson, Kommunal stefan.b.gustafsson@regionostergotland.se
9862880