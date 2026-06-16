Vårdenhetschef Ssih- Sjukhus Hemma
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2026-06-16
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När vården flyttar hem – är du med och leder vägen?
Det är kväll. En patient sitter i sin egen fåtölj. Runt omkring finns det välbekanta: hemmet, minnena, tryggheten. Samtidigt finns något mer där - tillgång till specialiserad vård, kompetens och stöd. Det här är SSIH – specialiserad sjukvård i hemmet.
Här möter vi patienter och deras närstående där livet pågår. Här skapar vi trygghet, lindring och livskvalitet – inte minst i livets slut. Och nu står vi inför nästa steg. Vi vill göra mer. Nå fler. Flytta ännu mer av den specialiserade vården från sjukhus till hemmet.
Vi söker dig som vill leda denna utveckling!Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
SSIH- specialiserad sjukvård i hemmet har mellan 40-45 patienter som vi möter i deras hemmiljö. Arbetet sker teambaserat och utifrån De 6 S:n som är en omvårdnadsmodell för personcentrerad palliativ vård. Den hjälper vårdpersonal att gå från enbart problembaserad vård till att se hela människan. Modellen syftar till att kartlägga patientens egna behov och önskemål för att skapa en så trygg och bra sista tid som möjligt
Palliativa enheten-SSIH är en del av Kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård (KASP). Det är en klinik med stort intresse kring utveckling av vården med bland annat patient med i ledningsgrupp, mångfald- och inkluderingsstrategi.Arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef för SSIH får du ett uppdrag som redan idag gör skillnad – och som nu ska växa.
Den specialiserade palliativa vården är en bärande del av verksamheten. Samtidigt utvecklar vi vår modell för att kunna erbjuda ännu mer specialiserad vård i hemmet – ett verkligt sjukhus hemma
Du leder detta arbete tillsammans med sektionsansvarig läkare i ett nära samarbete där ni gemensamt formar framtidens vård.
Det här kommer du att göra
• Leda och utveckla SSIH med fokus på kvalitet, tillgänglighet och patientens behov
• Driva utvecklingen mot ett mer komplett "sjukhus hemma"
• Skapa struktur och hållbara arbetssätt i en verksamhet i utveckling
• Vara närvarande i vardagen – ett ledarskap präglat av management by walking
• Utveckla användningen av digitala arbetssätt och lösningar i hemmet
• Bygga och stärka samverkan med kommun, primärvård och andra sjukhusenheter
• Skapa goda förutsättningar för medarbetare att göra sitt bästa, varje dag.
Din kompetens
Vem är du?
Du gillar när det händer saker.
Du trivs i förändring – men vet att utveckling kräver struktur.
Du är lika bekväm i mötet med medarbetare som i dialogen med samverkanspartners.
Vi tror att du:
• Är en tydlig och närvarande ledare som bygger tillit
• Har driv att utveckla och förbättra verksamhet
• Gillar att skapa ordning och struktur i komplexa sammanhang
• Är en relationsbyggare som trivs med samverkan och nätverkande
• Ser möjligheterna i digital utveckling inom vården
• Vill vara nära verksamheten och gör skillnad i vardagen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• Därför ska du välja SSIH
• För att du vill göra skillnad – på riktigt.
• För att du tror på en vård där hemmet är en naturlig del av lösningen.
• För att du vill leda i ett sammanhang där både hjärta och utveckling ryms.
Hos oss får du:
• En verksamhet med starkt uppdrag och stort engagemang och hög kompetens.
• Möjlighet att påverka hur framtidens vård ska bedrivas
• Ett nära och prestigelöst samledarskap
• En central roll i utvecklingen mot mer nära vård
Vill du vara med?
• Framtidens vård byggs inte innanför väggar.[br] Den byggs i mötet – hemma hos patienten.
Du ingår i en chefsgrupp med ytterligare 7 vårdenhetschefer/enhetschefer.
Vi har ett eget ledarutvecklingsprogram - Galopp med kompetensutveckling/hospiteringar
Vill du leda den utvecklingen tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Ann Westöö, ann.westoo@regionsormland.se
070-222 11 82.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på palliativa avdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9965148