Intensivvårdsavdelningen, Ryhov, Jönköping
Vill du leda en verksamhet där utveckling, samarbete och högspecialiserad vård står i fokus? På Intensivvårdsavdelningen i Jönköping söker vi nu en trygg och engagerad vårdenhetschef som vill bidra till framtidens intensivvård tillsammans med oss.
Rollen som vårdenhetschef
Som vårdenhetschef på IVA blir du en av tre chefer som delar ledarskapet för enheten. Ett delat ledarskap ställer stora krav på tillit, prestigelöshet och gemensamma värderingar.
Tillsammans ansvarar ni för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens, skapa trygghet och främja en kultur som bygger på öppenhet, delaktighet och gott samarbete.
Du kommer att ansvara för ledning, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten och har det övergripande ansvaret för den dagliga driften, som leds i samarbete med koordinatorer.
Du ska kunna hantera ekonomiska frågor såsom budget och uppföljning av enhetens ekonomi tillsammans med verksamhetschef och controller. Du ingår i IVAs ledningsgrupp där du, tillsammans med övriga vårdenhetschefer och medicinskt ledningsansvariga läkare, arbetar för en patientsäker, kostnadseffektiv vård med ett gott patientflöde. I ditt uppdrag förväntas du ta ansvar för verksamhetsområdet som helhet och arbeta för ett gott samarbete med andra enheter inom regionen.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med cirka 450 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet, och en administrativ enhet. Ambitionen är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö.
På enheten bedrivs avancerad intensivvård med patienten i fokus. Här arbetar engagerade medarbetare med hög kompetens som drivs av att utveckla vården tillsammans. På avdelningen arbetar vi personcentrerat med målet att skapa trygghet för patient och närstående i en svår situation. Region Jönköpings län erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet, där vi lär av varandra och samarbetar över gränserna.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av ledarskap. Specialistsjuksköterskeutbildning är meriterande. Som person är du stabil och behåller lugnet även i pressade situationer, samtidigt som du fokuserar på det som är viktigast för verksamheten.
Du är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroende, både i den egna gruppen och i samarbetet med andra funktioner. I ditt ledarskap motiverar du, skapar delaktighet och ger förutsättningar för andra att lyckas. Det är av stor vikt att du har lätt att kommunicera och har en mycket god samarbetsförmåga.
Du har helhetssyn, ser verksamhetens övergripande behov och fattar beslut som stödjer det långsiktiga uppdraget. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsatt chefsförordnande. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka, skapa nya lösningar och vara en aktiv del i arbetet med att utveckla intensivvården i regionen. På OP/IVA-kliniken möter du kompetenta och engagerade medarbetare som tillsammans strävar efter att ge den bästa möjliga vården. Organisation och arbetssätt utvecklas kontinuerligt, vilket ger dig goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
För att du skall ha goda möjligheter att lyckas som chef erbjuder Region Jönköpings län flera olika chefsutbildningar, samt nätverk för engagerat ledarskap. Att vara chef, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Att-vara-chef/)
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner.
En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Magnus Trofast, tfn: 010-242 93 03.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-01-06. Välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda vi oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt färdighetstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning.
Testerna används som ett komplement i rekryteringsprocessen. Här kan du läsa mer om hur vi använder vi oss av personlighets- och färdighetstester. https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/tester/
(https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/tester/)
Varmt välkommen med din ansökan.
