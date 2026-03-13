Vårdcontroller till LVH Röntgen, Region Västernorrland
2026-03-13
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Inom Länsverksamhet Röntgen arbetar idag cirka 160 medarbetare i yrkeskategorierna undersköterskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, administratörer, medicinska sekreterare och läkare. Röntgenverksamheten bedrivs vid regionens tre röntgenmottagningar i Sollefteå, Sundsvall/Härnösand samt Örnsköldsvik. Länsverksamheten bedriver dygnet-runt-verksamhet och genomför cirka 135 000 radiologiska undersökningar per år inom modaliteterna konventionell röntgen, datortomografi, MR, genomlysning, intervention, nuklearmedicin och ultraljud.
Vi söker nu en vårdcontroller till LVH Röntgen där du kan arbeta på valfri röntgenmottagning inom Region Västernorrland, det vill säga Sollefteå, Sundsvall/Härnösand eller Örnsköldsvik.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
I din roll som vårdcontroller inom Länsverksamhet röntgen utvecklar och följer du verksamheten i enlighet med verksamhetens övergripande mål. Du är direkt underställd verksamhetschefen samt ingår i ledningsgruppen för Länsverksamhet Röntgen tillsammans med enhetschefer, länsadministratör HR- och ekonomistöd. Dina arbetsuppgifter omfattar både produktions- och kapacitetsplanering och verksamhetsutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Du kommer vara delaktig i att implementera förbättringsinsatser och följa upp deras resultat. Du identifierar och analyserar patientflöden samt synliggör resursutnyttjande.
Du bistår verksamhetschef och enhetschefer med analys och planering av verksamhetens produktion utifrån patientens behov och verksamhetens kapacitet.
Du tillgängliggör data och tar fram agerbara analyser för beslut samt kvalitetssäkrar data utifrån tillförlitlighet och jämförbarhet.
Du samverkar med olika professioner och håller samma förbättringsinitiativ.
Du stöttar verksamhetschef i ekonomisk uppföljning och investeringsplanering
Vi söker dig som
Har en relevant högskoleutbildning/examen eller annan utbildning/erfarenhet som verksamheten bedömer som relevant
Har god vana att arbeta med data, statistik och digitala verktyg
Har arbetslivserfarenhet av analys- och förbättringsarbete, gärna inom vård eller offentlig sektor
Har mycket god kunskap i det svenska språket
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet från liknande uppdrag eller erfarenhet från hälso- och sjukvårdsarbete, röntgenverksamhet i synnerhet
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Pedagogisk insikt
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
