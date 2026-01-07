Vårdcentralen Borensberg söker vårdadministratör
Vill du vara med och skapa ordning och struktur i en verksamhet som gör skillnad varje dag? Som vårdadministratör hos Vårdcentralen Borensberg blir du en nyckelperson i ett team som värdesätter samarbete, service och utveckling.
Här får du en varierad roll med stora möjligheter att påverka och växa.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
År 2024 skapades en sammanslagning av Vårdcentralen Borensberg och Vårdcentralen Lyckorna och vi söker dig som vill vara med på den här fortsatta utvecklingsresan som Vårdadministratör.
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning och som nyanställd Vårdadministratör erbjuds du en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmånerhos oss.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara journaldokumentation fördelat över båda enheterna, receptionsarbete samt bemanning av vårdcentralens många administrativa arbetsuppgifter.
Vårdadministratörerna hos oss har dessutom ansvar för flera administrativa arbetsuppgifter bl a bokningar, statistik, listningshantering, fakturering, telefoniansvar och posthantering.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör med erfarenhet av primärvård samt goda kunskaper i Cosmic och andra IT-system relevanta inom Region Östergötland.
Vi ser tidigare kunskap som IT-resurs med LBA-ansvar som meriterande.
Som person är du van vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du är ansvarstagande, strukturerad, serviceinriktad och lyhörd. Du är positiv och har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Vårdcentralen Borensberg
Vårdenhetschef Fanny Wetterberg Fanny.Wetterberg@regionostergotland.se 010–1047671
