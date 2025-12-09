Vårdcentralen Bäckagård söker astma/KOL-sjuksköterska
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2025-12-09
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Bäckagård har en trivsam och familjär stämning där alla i teamet hjälps åt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där du förväntas sätta "laget" i första rummet. Vi jobbar tillsammans för patientens hälsa och du bidrar till att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss. Du kommer arbeta med egen mottagning, chatt samt telefonrådgivning.
Vårdcentralen består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning,
sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes och rökavvänjning.
Din roll hos oss
Som distriktssköterska har du en varierad roll med arbete på läkarmottagningen och direktmottagningen där du gör triagering, bedömningar och ger telefonrådgivning. Arbete med provtagning på labb kan också förekomma.
Arbetet är stimulerande och utmanande med många egna bedömningar och möjlighet att följa upp och utveckla arbetet. Du utför vanliga sjuksköterskeuppgifter inom primärvården, inklusive triagemottagning via telefon, digitalt och fysiska besök, samt driver egen mottagning. Du har stöd av engagerade kollegor som värnar om gemenskap och trygghet. I tjänsten ingår även enstaka arbetspass på kvälls- och helgmottagningen.
Om dig
Vi söker dig som är specialistutbildad distriktssköterska inom astma/KOL. Du känner dig bekväm med både självständigt arbete och teamarbete. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel, att du kan se möjligheter samt att du har en vilja att aktivt bidra i utvecklingen av vår verksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Eftersom du som medarbetare i Region Halland är en värdefull tillgång är vi glada över att kunna erbjuda dig flera förmåner. Du erbjuds bland annat friskvårdsbidrag, fri sjukvård, löneväxling, föräldrapenningtillägg eller kanske vill du leasa bil, cykel eller dator till ett förmånligt pris.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Kiki Broholm, Verksamhetschef 0735737281 Jobbnummer
9635361