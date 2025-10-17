Vårdcentralen Andersberg i Halmstad söker arbetsterapeut
2025-10-17
Är du legitimerad arbetsterapeut och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp? Till Vårdcentralen Andersberg söker vi nu en kollega som vill bli en del av vårt team där allas kompetens är viktig för att nå framgång!
Vårdcentralen Andersberg är en mindre vårdcentral där alla hjälps åt oavsett profession.
Vi brinner för samarbete och utveckling och vi månar om varandra. I sommar står vår nya utbyggnad klar där det finns möjlighet för patientmöten såväl inomhus som utomhus.
Vill du utvecklas tillsammans med oss? - Ta chansen och skicka in din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Andersberg har drygt 5 300 listade patienter. Vi har läkarmottagning med specialistläkare i allmänmedicin, BVC, distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning, astma/kol-mottagning och vaccinationsmottagning. På vårdcentralen finns arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, KBT-terapeut, psykolog och rehab- koordinator. Ett äldreboende i området är knutet till vårdcentralen. Vårdcentralen är också en nod för asylhälsovården i Halland med samverkanspartners som till exempel Skolhälsovården. Ett etablerat nätverk finns med övriga asylnoder och smittskyddsenheten.
Vi är ett positivt gäng som trivs tillsammans och är stolta över vårt fina samarbete. Vi vill gärna ha en breddad mångfald i vårt team. Vår ambition och vilja är att skapa en så god och personcentrerad vård som möjligt. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och gör vårt bästa för att patienten ska känna sig trygg och delaktig. Vi söker dig som vill utvecklas och vara med att utveckla verksamheten, som trivs i ett kreativt klimat och vill bidra i teamarbetet. Hos oss finner du ett närvarande och stödjande ledarskap, där fokus ligger på delaktighet och tillit i de processer som leder verksamheten framåt mot våra mål och nöjda patienter.
Din roll hos oss
I din roll som arbetsterapeut kommer du att arbeta självständigt med arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som handrehabilitering, MMSE som en del i demensutredning, ergonomisk rådgivning, utprovning av hjälpmedel och bostadsanpassning. Vi träffar våra patienter på såväl mottagning som i hemmiljön. Uppdraget som rehab-koordinator (REKO) kan ingå i tjänsten varför erfarenhet som REKO är meriterande.
På vårdcentralen Andersberg har vi ett mycket välfungerande rehabteam. Här kommer du att ingå som en värdefull resurs tillsammans med rehab-koordinator, fysioterapeuter, kurator, psykolog och läkare.
Som arbetsterapeut kommer du att ingå i ett nätverk tillsammans med andra arbetsterapeuter inom Närsjukvården Halmstad/Laholm, med regelbundna träffar på Teams.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. Du har god initiativförmåga och är flexibel i ditt arbetssätt. Vi ser också att du har ett intresse av att vilja vara med och utveckla vår verksamhet. Du har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift samt goda datorkunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Eftersom du som medarbetare i Region Halland är en värdefull tillgång är vi glada över att kunna erbjuda dig flera förmåner. Du erbjuds bland annat friskvårdsbidrag, fri sjukvård, löneväxling, föräldrapenningtillägg eller kanske vill du leasa bil, cykel eller dator till ett förmånligt pris.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
