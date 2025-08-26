Vårdbiträden till vård- och omsorgsboende samt hemtjänst
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro. Nu söker vi vårdbiträden som vill jobba i Europas mest expansiva region och bidra med att bygga framtidens vård och omsorg.
Som vårdbiträde blir du en del av ett arbetslag där vi jobbar mest av allt för andra men även för varandra. Inom socialkontorets vård- och omsorgsavdelning ger vi stöd till människor i hela Skellefteå kommun. Tillsammans utformar vi ett stöd som bidrar till en meningsfull vardag med god omvårdnad. Varje dag, för hela Skellefteå.
Vi söker nu ett vårdbiträde till följande vård- och omsorgsboende för arbete dag/kväll/helg:
Burträskgårdarna
Vi söker nu ett vårdbiträde till följande hemtjänstområden för arbete dag/kväll/helg:
Boliden
Bureå
Centrala stan
Lövånger
Här kan du läsa mer om respektive vård och omsorgsboende: http://skelleftea.se/voo-boende
Vi vet att en ny start kräver trygghet. Därför hjälper vi dig att hitta bostad när du blir en del av Skellefteå kommun.
Varmt välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter
Arbetet inom vård och omsorg består av att hjälpa och uppmuntra individer i sin vardag att utifrån sin egen förmåga klara av dagliga sysslor. Du kommer att utföra omsorgsuppgifter baserat på de beslut som har tagits. Det innebär att du stöttar individen utifrån dennes behov med exempelvis förflyttningar och hjälp med personlig hygien. I arbetet ingår att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet.
Som vårdbiträde kommer du vara kontaktperson och tillsammans med individen skriva en genomförandeplan och se till att följa den. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att hjälpa människor och har lätt för att sätta dig in i andras situation. Det är naturligt för dig att visa respekt för andras önskemål och behov. Du tycker om att samarbeta med andra och är bra på att tillsammans hitta lösningar för att nå vårt gemensamma mål. Eftersom arbetet med människor innebär ständiga förändringar är det viktigt att du kan anpassa dig och behålla ett gott humör.
Det är viktigt att du kan prata och skriva på svenska så att individerna och kollegorna förstår dig, samtidigt som du behöver kunna anpassa hur du uttrycker dig utifrån andras olika förmågor. Det är viktigt att du har tillräckligt goda fysiska förutsättningar för att klara av de arbetsuppgifter arbetet innebär.
Vi ser gärna att du haft ett arbete där du har har bemött människor i olika situationer. Det är även meriterande om du har gått en utbildning till vårdbiträde eller liknande utbildning. Har du erfarenhet av att ta hand om människor och har kunskap om kognitiva sjukdomar ser vi också det som en fördel.
På vissa av våra arbetsplatser är det krav på B-körkort.
Skellefteå kommun är finsk och samisk förvaltningskommun, det är därför meriterande om du kan finska. Kan du dessutom teckenspråk så ser vi det som en tillgång i våra verksamheter.
ÖVRIGT
Socialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period.
Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats.
Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/
