Vårdbiträden och Biträden till Hemtjänst - Sommarvikariat
2026-02-18
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag i sommar? Gör sommaren 2026 meningsfull - bli en del av vårt team i hemtjänsten!
Vi söker dig som är omtänksam, ansvarstagande och vill arbeta inom hemtjänsten under sommaren. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet för våra brukare - varje dag.
HemTrevnad startades 2006. De personer som har beviljats hemtjänst och trygghetslarm i Alingsås har möjlighet att välja HemTrevnad som utförare. Vi finns nästan hela Alingsås Kommun! HemTrevnad utför även insatser som omfattas av RUT-avdrag.
På HemTrevnad arbetar vi personcentrerat med ett flexibelt och familjärt förhållningssätt.
Vi erbjuder:
HemTrevnads medarbetare har inflytande över planeringen för dagen och har möjlighet att till stor del påverka arbetstidens förläggning. Vi arbetar dagtid och/eller kvällstid (ej natt).
Vi arbetar inte med minutstyrning på dagliga scheman. I ditt arbete har du stöd av chef och samordnare på plats. Du får flera introduktionsdagar både praktiska tillfällen och teoretiska utbildningar.
Hemtrevnad värdesätter en god arbetsmiljö där alla kan trivas och känna gemenskap. Hemtrevnad har Kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag planeras utifrån beviljade insatser och den enskildes genomförandeplan. Beviljade insatser kan vara allt från lättare aktivering som t.ex. promenad till att ta hand om personer med olika omvårdnadsbehov som hygien, mathållning och personlig omvårdnad.
Viktigast av allt är att den enskilde känner förtroende för dig och får den hjälp och det stöd som hen är i behov av på rätt tid och utfört med hög kvalitet.
Som biträde arbetar du med omvårdnadsinsatser/serviceinsatser och är du vårdbiträde har du möjlighet att få delegering och ge läkemedel.Kvalifikationer
Du har B-körkort eller kan cykla. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Du skall kunna arbeta 4-8 veckor under sommarmånaderna Juni/Juli/Augusti.
Du är som person trygg i dig själv och har förmåga att utföra ditt arbete med noggrannhet, lyhördhet och hjälpsamhet. Du är en viktig pusselbit i vår verksamhet och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behöver ha förmågan att kunna hantera de frågor som uppstår i vardagen med taktfullhet, känsla och gott omdöme. Du har förmågan att skapa goda relationer med brukare och dess anhöriga likväl som med andra yrkesgrupper som du samverkar med.
Vårdbiträde (800 gymnasiepoäng)
Biträde (Annan utbildning eller erfarenhet av liknande arbete)
Utdrag ur belastningsregistret krävs för att vara aktuell för en tjänst på HemTrevnad.
Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt ytterligare kontakt med bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Ansökan skickas via e-post.
E-post: Elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026 VB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB
(org.nr 556707-9016)
Göteborgsvägen 12 (visa karta
)
441 32 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Augustsson Elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se 0722 - 522 952 Jobbnummer
9751090