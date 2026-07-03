Vårdbiträde/undersköterska till hemtjänsten - natt
Storumans kommun / Undersköterskejobb / Storuman Visa alla undersköterskejobb i Storuman
2026-07-03
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Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
1 plats(er).
Arbetsuppgifter: Vi söker personal till våra verksamheter inom äldreomsorgen i Tärnaby, 130 kilometer utanför Storuman och 20 kilometer från Hemavan. I hemtjänsten åker vi ut med bil till de brukare som behöver hjälp med att till exempel få mat, ta mediciner, ta en dusch, byta inkontinesskydd och städning. Därför behöver du som söker tjänsten ha B-körkort och vara intresserad av att ge omsorg. Arbetet sker på natten, kl. 21:00-07:15 på vardagar och helger enligt schema. Det förekommer tyngre förflyttningar i arbetet och vi ger utbildning i hur detta görs så ergonomiskt som möjligt.
Kvalifikationer
Utbildning och tidigare erfarenhet av liknande arbete inom äldreomsorg och LSS är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska vara positiv, tålmodig och ha ett engagemang för uppdraget samt god samarbetsförmåga och kunna ta egna initiativ. Att du talar och förstår svenska är viktigt för oss. Vi har ett språkkrav motsvarande godkända betyg i svenska i årskurs nio. Vi kommer vid oklarheter att genomföra ett skriftligt språktest. Innan avtal skrivs, behöver du ha inkommit med ett utdrag från belastningsregistret som du beställer hos Polismyndigheten. Vi har två lediga tjänster till denna verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-01 Tillträde snarast efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans Kommun
(org.nr 212000-2577)
923 81 STORUMAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storumans kommun Kontakt
Enhetschef
Jana Hilding jana.hilding@storuman.se +4695414061 Jobbnummer
9990685