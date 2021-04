Vårdbiträde/Undersköterska till hemtjänst dag & kväll/ Sommarvik - Anja Och Dennis Hemservice AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Anja Och Dennis Hemservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-07Anja & Dennis Hemservice utför de beviljade insatserna på ett flexibelt och rehabiliterande arbetssätt. Vi har god kontakt med biståndshandläggare, primärvården samt aktörer som Du kan behöva komma i kontakt med inom Farsta. Vi är också en hemtjänst där både enhetschef och verksamhetschef besöker Dig och följer upp alla insatser.Vi är en hemtjänst som utför insatserna med värme och engagemang.Vi anpassar verksamheten för att skapa den bästa hemtjänsten utifrån just Din livssituation.Vårt kontor ligger i Farsta och personalen befinner sig i området dygnet runt då vi endast tillhandahåller kunder som bor i Farsta stadsdel. Vi skapar i och med närheten en möjlighet att ge Dig det Du efterfrågar och har behov av. Vi är endast ett samtal bort och alltid nära Dig. Nu söker vi nya medarbetare till oss under sommaren. Vi är ett ständigt växande företag och vi är nu i behov av fler medarbetera.Anja och Dennis Hemservice söker dig som vill jobba som vårdbiträde/undersköterska dag tid samt var tredje helg alt. samt extra personal som dag och kväll. Vi söker dig som har erfarenhet av hemtjänst och vi ser gärna att du har adekvat utbildning eller lång erfarenhet som kan tillgodoräknas. Du ska vara en person som är trygg i din yrkesroll, stresstålig samt flexibel.Erfarenhet av demens samt psykiatri är att tillgodoräknas.Vi ser att du är en person med hjärtat på rätta stället, du har ett glatt humör och för dig är även gemenskapen med kollegor viktigt samt att du värdesätter en positiv anda på arbetsplatsen.För tjänsten är B-körkort positivt samt att du kan börja per omgående. För dom krav som finns gällande dokumentation samt kommunikation är det en stor fördel att du är trygg i svenska språket.Sedvanliga uppgifter i hemtjänst som vårdbiträde/undersköterska. Omvårdnad, social samvaro,matlagning,städ, inköp,ledsagning samt avlösning.2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-07-31Anja och Dennis Hemservice ABKilsgatan 2112344 FARSTA5676418