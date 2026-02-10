Vårdbiträde / Undersköterska till hemtjänst

Inaya vård och omsorg AB / Undersköterskejobb / Nynäshamn
2026-02-10


Inaya Vård och Omsorg söker engagerade och ansvarsfulla vårdbiträden/undersköterskor till vår hemtjänstverksamhet. I rollen arbetar du med att ge omsorg, service och stöd i brukarnas hem med fokus på trygghet, kvalitet och respekt för individens behov.
Körkort är ett krav och tillgång till egen bil (milersättning utgår).
Vi ser gärna att du bor i Nynäshamn eller Sorunda med omnejd.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med god sammanhållning och trevliga kollegor.
Skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
kontakt@inaya.se
E-post: kontakt@inaya.se

Arbetsgivare
Inaya vård och omsorg AB (org.nr 559356-7471)
Teliavägen 2, Plan 4 (visa karta)
149 42  NYNÄSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Inaya vård & omsorg AB

Jobbnummer
9734402

