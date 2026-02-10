Vårdbiträde / Undersköterska till hemtjänst
Inaya Vård och Omsorg söker engagerade och ansvarsfulla vårdbiträden/undersköterskor till vår hemtjänstverksamhet. I rollen arbetar du med att ge omsorg, service och stöd i brukarnas hem med fokus på trygghet, kvalitet och respekt för individens behov.
Körkort är ett krav och tillgång till egen bil (milersättning utgår).
Vi ser gärna att du bor i Nynäshamn eller Sorunda med omnejd.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med god sammanhållning och trevliga kollegor.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
kontakt@inaya.se
E-post: kontakt@inaya.se
(org.nr 559356-7471)
