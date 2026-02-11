Vårdbiträde/undersköterska
2026-02-11
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi erbjuder dig ett arbete där du är en viktig del i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra brukare inom äldreomsorgen i Härjedalens kommun. Vi arbetar med förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
• Stötta brukarna i deras vardag med till exempel personlig omvårdnad, stöd vid måltider, tvätt, medicinhantering, förflyttningar och rehabilitering.
• Vara en viktig länk mellan olika vårdaktörer och anhöriga.KvalifikationerKvalifikationer
• Undersköterskeutbildning eller vårdbiträde med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Meriterande:
• Medicindelegering.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
• Du är flexibel, har hög servicekänsla och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
• Du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter och är lyhörd mot brukare, anhöriga och dina kollegor.
• Du är noggrann, känner ett stort engagemang och tar ansvar för ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Friskvårdspeng.
• Friskvårdstimme.
Då Härjedalens kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad har du möjlighet att arbeta heltid om du så önskar.
Kontaktinformation
Sophie Yousif, Enhetschef, 0684 - 167 90, sophie.yousif@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
