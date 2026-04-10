Vårdbiträde till Samuels väg 5, Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
2026-04-10
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.
Vi söker vårdbiträde till Samuels väg 5 Tvååker korttidsboende och korttidstillsyn
Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Att arbeta som vårdbiträde hos oss innebär att vara en viktig del i ungdomarnas vardag. Du får använda din omtanke och ditt engagemang till att göra skillnad varje dag. Vi söker dig som vill bidra till att skapa trygghet, kontinuitet och god omvårdnad för ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
Vill du göra verklig skillnad i barn och ungas liv?
Vi söker nu ett engagerat och tryggt vårdbiträde till vårt korttidsboende och vår korttidstillsyn enligt LSS. Du blir en viktig del av ett team som varje dag arbetar för att skapa trygghet, självständighet och delaktighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Som vårdbiträde hos oss arbetar du nära barn och ungdomar stöttar dem i vardagens moment och bidrar till en meningsfull vistelse.
Arbetsuppgifterna varierar och anpassas efter individernas behov. Det kan handla om hjälp med personlig omvårdnad, måltider, förflyttningar och att skapa en meningsfull vardag för ungdomarna.
I rollen ingår att:
• Ge stöd i dagliga rutiner, personlig omvårdnad, kommunikation och struktur
• Planera och genomföra individuellt anpassade stödinsatser
• Dokumentera enligt gällande riktlinjer
• Samarbeta nära kollegor, vårdnadshavare och andra professioner
• Tillsammans med teamet ansvara för omvårdnad, fritidsaktiviteter och en trygg vardag för ungdomarna
Inom verksamhetsområdet finns stödpedagog som ger stöd och hjälp samt handledning till dig som är nyanställd.
Vi samarbetar med andra korttids/barnboende och arbete kommer förekomma då vi samarbetar över gränserna.
Arbetet är förlagt både dagtid, kvällar och helger samt sovande jour beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar med funktionsnedsättning och skapa tillit och bygga relationer.
Personlig lämplighet och erfarenhet av arbete med ungdomar med olika funktionsnedsättningar är viktigt för oss.
En annan central aspekt är din förmåga att bidra till och upprätthålla den positiva arbetsmiljön genom glädje, samarbete och god kommunikation.
Därför lägger arbetsgivaren stor vikt vid personlig lämplighet.
• B-körkort erfordras
• Utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn krävs för att få anställningen.
Vi tror på ett arbetssätt där kvalitet och utveckling går hand i hand och ser gärna att du vill vara med och bidra till det.
Välkommen att söka tjänsten som vårdbiträde och bli en del av en verksamhet som gör verklig skillnad varje dag.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318130".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG
För detta jobb krävs körkort.
Varbergs kommun, Socialförvaltningen
Fackförbund Kommunal varberg.sydvast@kommunal.se 0104429584 Jobbnummer
9846119