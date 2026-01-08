Vårdbiträde till Klockareängens särskilda boende
2026-01-08
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Klockareängens särskilda boende är beläget i Skepplanda.
På Klockareängen finns 48 bostäder fördelat på sex enheter med inriktning mot demens och somatik samt psykogeriatrik.
Vi söker dig som motiveras av utmaningar och vill vara med att utveckla äldreomsorgen. Att arbeta tillsammans med människor är både stimulerande och roligt för dig!
Låter detta spännande tveka inte att söka redan idag!
På Klockareängen utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt SoL (socialtjänstlagen). Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus.
I arbetet ingår även att utföra ordinerade och delegerade uppgifter från hemsjukvården samt dokumentation enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen).
Vi samarbetar i hela huset.
I schemat ingår kvällstjänstgöring och tjänstgöring varannan helg.Kvalifikationer
Du behöver ha goda omvårdnadskunskaper. I arbetet ingår även att utföra delegerade uppgifter från hemsjukvården samt dokumentation av dessa enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt dokumentation enligt socialtjänstlagen.
Erfarenhet av arbete på särskilt boende är meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt. Andra språkkompetenser är meriterande, då vi har omsorgstagare med andra modersmål.
Du kommer att ingå i ett team där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Du har en helhetssyn och förstår hur du genom ditt bemötande skapar trygghet och är viktig för de som är i behov av ditt stöd.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Som anställd i Ale kommun har du friskvårdsbidrag, tillgång till Falck Healthcare samt möjlighet att hyra stuga på Gullholmen till ett förmånligt pris.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar språktest som en del i bedömningen, vid anställning.
Vid ett erbjudande om vikariat behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregisterhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Gunilla Samuelsson 46303703234 Jobbnummer
9673475