Vårdbiträde till Hjälmsätersgatans hemtjänst
Linköpings kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-22
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Hos oss uppmuntrar vi utveckling! Då två av våra medarbetare ska utbilda sig söker vi nu två drivna kollegor för vikariat under ett år. Vill du bli en del av vår arbetsgrupp?
Som vårdbiträde eller undersköterska i Hjälmsäters hemtjänst arbetar du nära brukarna i deras hem och ger stöd och omvårdnad utifrån individens behov enligt IBIC. Dagen startar tillsammans med kollegorna med rapport och planering, och därefter arbetar du enligt din planerade slinga.
Arbetet består av personlig omvårdnad, serviceinsatser och medicinska uppgifter på delegation. Du är uppmärksam på förändringar i brukarnas hälsotillstånd och för dialog med kollegor vid behov av anpassningar i planeringen. Ingen dag är den andra lik, vilket kräver flexibilitet och förmåga att möta olika behov i vardagen.
Arbetet innebär ofta att du arbetar självständigt hemma hos brukaren. Samtidigt finns alltid stöd från kollegor, samordnare och chef. Mobiltelefonen är ett viktigt arbetsredskap och används bland annat för planering, dokumentation och nyckelfri hemtjänst.
Din arbetsplats
Hjälmsäters hemtjänst har sin personalbas på Hjälmsätersgatan 12, i ett bostadsområde med goda bussförbindelser och cirka 15–20 minuters promenad från Linköpings innerstad.
Verksamheten bedriver endast hemtjänst. Området är stort men tydligt avgränsat och arbetet sker i fasta slingor inom en begränsad del av området. Det skapar kontinuitet för brukarna och goda möjligheter att bygga relationer och uppmärksamma förändringar i ett tidigt skede. Just nu befinner sig verksamheten i en utvecklingsfas och har utökat med cirka 700 nya hemtjänsttimmar, vilket innebär att arbetsgruppen har utökats med fler engagerade medarbetare. Hos oss får du möjlighet att vara med i en växande verksamhet där ditt arbete gör stor skillnad för både brukare och kollegor.
Du blir en del av en erfaren och stabil arbetsgrupp med 25 kollegor i blandade åldrar. Arbetsgruppen beskrivs som stöttande och sammansvetsad, och det finns god vana av att introducera nya medarbetare.
Introduktionen är strukturerad och innehåller både digitala moment och flera introduktionspass tillsammans med en erfaren handledare. Delegeringsprocessen är också en viktig del av introduktionen.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg.
Du kommunicerar tydligt på svenska i både tal och skrift, har god datorvana och kan cykla då arbetet sker inom ett större geografiskt område.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i brukarnas situation och behov. Samtidigt är du tydlig i din kommunikation och säkerställer att information når fram till både brukare och kollegor.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 20260824 - 20270831
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17618
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Verksamhetschef
Ingvild Saestad Nordström ingvild.saestadnordstrom@linkoping.se +4613205774 Jobbnummer
10009113