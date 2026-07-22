Vårdbiträde till Havsbris
Malmö kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Ref: 20261711
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor?
Hos oss på Havsbris får du chansen att vara med och forma framtidens äldreomsorg. Som en del av Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens satsning på arbetsdifferentiering söker vi nu dig som vill vara med och utveckla rollen som vårdbiträde med serviceinriktade insatser.
Arbetsdiffrentiering innebär att verksamheten inför arbetsfördelning där olika personalgrupper utför olika typer av arbetsuppgifter. Det handlar om att skilja på serviceinsatser och personlig omvårdnad. Att personal utan omvårdnadsutbildning, undersköterska, istället utför serviceinsatser för våra brukare. Just nu diskuteras arbetsdiffrentieringen på nationell nivå och kan vara en del i att lösa kompetensförsörjningens utmaningar. Det finns också förhoppningar om att göra vårdarbetet mer attraktivt. Där outbildad vårdpersonal ser möjligheten till en karriärs väg med målet att bli undersköterska.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som vårdbiträde på Havsbris arbetar du med serviceinriktade insatser som bidrar till en trygg, trivsam och välfungerande vardag för våra brukare. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat städning av brukarnas lägenheter, tvätthantering, sophantering samt köksuppgifter såsom dukning, avdukning, disk, tillagning av enklare mellanmål och bakning. Du ansvarar även för uppackning av leveranser och andra vanligt förekommande serviceuppgifter i verksamheten.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Gymnasial utbildning motsvarande 3 år
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Studerar eller planerar att påbörja utbildning till undersköterska
Erfarenhet av arbete inom service, exempelvis med städning, köksarbete, bakning eller andra serviceinriktade arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt
Erfarenhet från vård- och omsorgssektorn
Vi söker dig som är strukturerad och tar ansvar för att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och möter våra brukare och kollegor med lugn, respekt och ett gott bemötande. Du trivs med att samarbeta med andra, är lyhörd i din kommunikation och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Som person är du självgående, tar initiativ och driver dina arbetsuppgifter framåt med engagemang och noggrannhet. Därutöver har du en god kulturell medvetenhet och värdesätter människors olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttps://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande! Välkommen med din ansökan redan idag.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261711". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare Kommunal
Selwa Sadik selwamasoud.sadik@malmo.se +46738622456 Jobbnummer
10009061