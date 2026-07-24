Vårdbiträde till Åsgården, Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Söderhamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Söderhamn
2026-07-24
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Är du vårdbiträde? Vill du bli en del av ett engagerat arbetslag som gör stor skillnad för människor i behov av omsorg? Vi ser fram emot din ansökan!
Ditt uppdrag
Som vårdbiträde på Höjden, Åsgården arbetar du med att ge individanpassad omsorg, stöd och service till våra boende utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt. Genom ditt arbete bidrar du till att skapa trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag för varje individ.
I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, såsom hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt stöd i det dagliga livet. Du utför även serviceinsatser som städning, tvätt och stöd vid måltider. En viktig del av uppdraget är att motivera och uppmuntra de boende till sociala och fysiska aktiviteter utifrån deras individuella behov, förmågor och önskemål.
Du dokumenterar löpande enligt gällande riktlinjer och arbetar utifrån genomförandeplaner för att säkerställa en trygg, säker och kvalitativ omsorg. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor samt i samverkan med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och enhetschef.
Rollen ställer krav på ett professionellt bemötande, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Tjänsten innebär schemalagd arbetstid med tjänstgöring dag, kväll och helg. Arbete på andra enheter kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Beskrivning av arbetsplatsen
Åsgården är ett vård- och omsorgsboende med totalt 57 platser fördelade på tre enheter för personer med demenssjukdom. Verksamheten omfattar även ett korttidsboende med 12 platser. De olika enheterna samverkar nära varandra, vilket skapar goda förutsättningar för både en trygg och kvalitativ omsorg samt en positiv och stöttande arbetsmiljö.
Vi har bemanning dygnet runt. Sjuksköterska finns på plats vardagar dagtid och övrig tid finns kommunens sjuksköterskor tillgängliga. Vårt arbete utgår från Individens behov i centrum (IBIC), där delaktighet, självbestämmande och individuella behov är grunden för de insatser vi erbjuder.
Hos oss står det personcentrerade arbetssättet i fokus. Genom trygghet, igenkänning och meningsfulla aktiviteter skapar vi en vardag som främjar livskvalitet för de boende. Du blir en del av ett engagerat team där undersköterskor, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, samordnare och chefer arbetar tillsammans med ett gemensamt mål – att ge varje individ bästa möjliga stöd, omsorg och välbefinnande.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildat vårdbiträde och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande datavana eftersom dokumentation och digital kommunikation är en viktig del av arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, särskilt med personer som har en demenssjukdom. Även erfarenhet av ett personcentrerat arbetssätt och kunskap om BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) ses som meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen är du trygg, engagerad och ansvarstagande. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du är lugn, lyhörd och har ett respektfullt och professionellt bemötande som skapar förtroende och trygghet för de boende och deras anhöriga.
Du har förståelse för att människor har olika behov, förutsättningar och sätt att ta till sig information. Med ett pedagogiskt och personcentrerat förhållningssätt anpassar du ditt bemötande och ditt stöd utifrån den enskildes behov.
Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och kvalitet. Du har ett helhetsperspektiv, förstår din roll i verksamheten och agerar utifrån vad som är bäst för de boende och verksamheten som helhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen till oss på Åsgården!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
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826 80 SÖDERHAMN Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Enhetschef
Kim Tjernberg kim.tjernberg@soderhamn.se 027075000 Jobbnummer
10011098