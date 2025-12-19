Vårdbiträde till akutmottagningen - sommaren 2026
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Är du intresserad av arbete under sommaren inom akutsjukvården, där vi kan utmana dig för att du ska bli skicklig i din yrkesroll? Sök till oss på Akutmottagningen, Akademiska sjukhuset.
Vår verksamhet
Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset tar årligen emot ca 55 000 besök. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och har som uppdrag att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade. Vi arbetar i team och värdesätter därför gott samarbete och professionellt bemötande både till patienter och kollegor. Är du intresserad av ett utvecklande arbete med högt tempo och korta beslutsvägar, är du välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som vårdbiträde arbetar du tillsammans med vårdteamen för att tillgodose att patienterna får en god vård när de vistas på akutmottagningen. Fokus i uppdraget är att tillgodose patientens behov av basal omvårdnad samt övervakning av vitalparametrar, NEWS. Som vårdbiträde kommer du att möta anhöriga och patienter i kris och vara ett närvarande stöd. På akutmottagningen handlägger vi sökorsaker inom flera medicinska specialistområden så som internmedicin, kirurgi och ortopedi.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Till sommaren 2026 söker vi dig som är sjuksköterskestudent eller läkarstudent. Som sjuksköterskestudent ska du ha fullgjort termin 1 och som läkarstudent termin 3. Tidigare erfarenhet av omvårdnad inom den somatiska vården är meriterande. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet där egenskaper såsom trygg, empatisk, bra på att kommunicera och samarbetsförmåga värderas högt. Arbetet på en akutmottagning är oförutsägbart, lugna perioder kan plötsligt vända och arbetet blir intensivt. Läs gärna mer om vår verksamhet på www.akademiska.se
Vi erbjuder
Timavlönad anställning som vårdbiträde med minst 7 veckors heltidsarbete förlagt under sommaren 2026. Rotationstjänst. Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande. Du kommer att få ta del av introduktion med utbildning och handledning i patientnära arbete. Inskolning under våren tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Madeleine Ödman, 018-611 91 92
Biträdande avdelningschef Astrid Olsson 018-617 20 82
Facklig kontaktperson Kommunal Theresia Gvardijanc och Ann-Sofie Westerlund 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning sker löpande så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
