Vårdbiträde och Undersköterska till Hemvården i Båstad
Båstads Kommun, Vård och omsorg Båstad / Undersköterskejobb / Båstad Visa alla undersköterskejobb i Båstad
2025-12-10
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Vill du arbeta med människor och göra skillnad i deras vardag? Är du en ansvarsfull och flexibel person som trivs i en omväxlande arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker vårdbiträden och undersköterskor för timanställning med möjlighet till månadsanställning. För rätt person kan detta även leda till vikariat, och om du är undersköterska finns möjlighet till en tillsvidaretjänst.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som vårdbiträde eller undersköterska arbetar du med att ge omvårdnad, service och stöd till våra omsorgstagare i deras hem eller på vårdboende. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Personlig omvårdnad, såsom hjälp med hygien och påklädning
* Stöd vid måltider och hushållssysslor
* Social samvaro och aktivering
* Utföra arbetsuppgifter delegerade av sjuksköterska, exempelvis läkemedelshantering och såromläggning
Eftersom arbetet utförs i olika delar av kommunen är B-körkort ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
* Är ansvarsfull, flexibel och har ett gott bemötande
* Har erfarenhet av vård och omsorg (meriterande)
* Är trygg med att utföra arbetsuppgifter efter delegering av sjuksköterska
* För underskötersketjänst: har undersköterskeutbildning
* Kan arbeta självständigt och i team
* Behärskar svenska i tal och skrift
* B-körkort ett krav.
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till tillsvidaretjänst
Ett meningsfullt och varierande arbete
Introduktion och stöd från kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och delegeringsutbildning
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
ÖVRIGT
Båstads kommun eftersträvar mångfald och ser gärna sökande som bidrar till detta. Kommunen vill även verka hälsofrämjande och erbjuder en mängd olika friskvårdsaktiviteter. Rökfri arbetstid tillämpas. Kommunala avtal gäller.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen och blanketten heter Kontroll av egna uppgifter. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Fackliga representanter nås vi deras webbsida.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig!
