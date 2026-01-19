Vårdare till mobila stödteamet
2026-01-19
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Publiceringsdatum2026-01-19
Verksamheten arbetar utifrån LSS-lagens grundläggande principer och viktiga utgångspunkter. Du som personal ska få brukarna att känna sig trygga, delaktiga och självständiga i sitt vardagsliv genom att skapa en förutsägbar och begriplig tillvaro. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att varje brukare ska få ta tillvara sina förmågor och få möjlighet att utvecklas med hjälp av tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar. I arbetet ingår att ge stöd i alla förekommande sysslor i ett hem såsom planering, Personlig hygien, klädvård, tvätt, städning, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin, social träning, kultur och fritid. Du förväntas samarbeta väl med brukarens nätverk som till exempel daglig verksamhet, förvaltare/godman och anhöriga
Arbete är förlagt till dag/kväll och helgKvalifikationer
Vi söker dig med stort hjärta som vill göra skillnad och utvecklas tillsammans med oss. Du är nyfiken på människor, en problemlösare som trivs med utmaningar och har lätt för att samarbeta. Du tycker om att arbeta i team men är också trygg i att fatta egna beslut när situationen kräver det. Du behåller lugnet även i pressade lägen och visar gott omdöme i mötet med brukare och kollegor. Du är medveten om att ditt agerande och din kommunikation påverkar situationen och agerar därför med respekt och professionalism gentemot brukarna.
Vi söker dig som:
Har en utbildning som undersköterska, barnskötare eller annan likvärdig utbildning.
• Har ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt.
• Är flexibel både i tanke och handling.
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom LSS (meriterande).
• Behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift (krav).
• Har god fysisk förmåga och rörlighet.
• Har B-körkort (krav).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
