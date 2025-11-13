Vårdare/Stödassistent till Östanåsgatan/Humlan (nattpersonal)
2025-11-13
Vi söker engagerade medarbetare till natten till vår korttidsverksamhet!
Korttidsverksamheten består av två verksamheter med en gemensam arbetsgrupp som bemannar båda enheterna.
Verksamheten erbjuder korttidsvistelse enligt LSS för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd och riktar sig till barn och ungdomar.
Här får individerna möjlighet att utveckla sin självständighet, delta i meningsfulla aktiviteter och känna trygghet i en stimulerande miljö. Samtidigt ges anhöriga avlastning och tid för egna aktiviteter.
Som en del av vår personalgrupp blir du en viktig del av att fortsätta utveckla och forma en verksamhet som utgår från individens behov, intressen och förutsättningar. Vi arbetar tillsammans med tydlighet, engagemang och ett lågaffektivt bemötande som genomsyrar vår vardag.
Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och flexibel miljö som är anpassad till varje individ. Vår arbetsgrupp arbetar nära tillsammans och stöttar varandra i att möta de utmaningar och möjligheter som vardagen bjuder på.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
I rollen som vårdare/stödassistent kommer du att:
* Stötta individerna i deras vardag.
* Bidra till att bibehålla och utveckla färdigheter som stärker deras självständighet.
* Utföra personlig omvårdnad samt praktiska uppgifter som städning, tvätt och matlagning.
* Dokumentera insatser och utveckling enligt riktlinjer.
* Arbetstid: Schemalagd tjänstgöring natt.Kvalifikationer
* Utbildning som vårdare/stödassistent, barnskötare eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Har erfarenhet och kunskap om autismspektrumtillstånd.
* Är trygg, lyhörd och flexibel med ett tydligt och pedagogiskt arbetssätt.
* Trivs med att arbeta i team och har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
* Datavana och god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska.
Meriterande kompetenser:
* Kunskaper i tecken som stöd, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
* Erfarenhet av att arbeta med individer som har olika funktionsnedsättningar.
* B-körkort (manuell växellåda).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Låter det som jobbet för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team på korttidsverksamheten!
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Köpings kommun, Verksamhetsområde LSS & socialpsykiatri
Enhetschef
Tuula Friberg tuula.friberg@koping.se
