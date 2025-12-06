Vardagshjältar till Omsorg och stöd sökes
2025-12-06
Vill du ha ett meningsfullt arbete? Vill du göra skillnad för dina medmänniskor? Är du anpassningsbar till miljöer och situationer? Har du ett glatt humör och en stark vilja till lärande? Då kan det vara dig vi söker...
Nu söker Tillberga Grannskap vikarier till hela Omsorg och stöds olika verksamheter; LSS och äldreomsorg, vikarier på timme. Varierande arbetstider under dag, kväll och helg samt "vaken natt".
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov och stå som i en vikariepool då vi har varierande behov av extrapersonal vid sjukfrånvaro eller högre arbetsbelastning. Publiceringsdatum2025-12-06Dina arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss arbetar du exempelvis som undersköterska eller vårdbiträde och ger personlig omvårdnad, stöd och serviceinsatser till våra kunder/boende utifrån individuella behov. Exempel på insatser kan vara: stöd vid dusch och toalettbestyr, hushållsarbete, veckoplanering, aktiviteter inom och utomhus, promenad, social samvaro med mera. Du dokumenterar händelser av vikt i kund/boendes sociala journal via dator.
Vi värnar om våra kunder/boendes självbestämmande, integritet och delaktighet, vilket genomsyrar våra medarbetares förhållnings och arbetssätt.Kvalifikationer
För anställning inom Omsorg och stöd måste du vara 18 år och behärska svenska i tal och skrift då dokumentation och kommunikation är viktiga delar i arbetet. Det är meriterande om du har någon form av vård och omsorgsutbildning och/eller har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Du bör ha förmågan att ta emot delegering av sjuksköterska vilket innebär att du ska ge läkemedel eller medicinsk omvårdnad till kund/boende på ett tryggt och säkert sätt.
För att trivas hos oss behöver du vara intresserad, självständig, pålitlig, trygg och kunna ta eget ansvar. Du har ett positivt, pedagogiskt och motiverande förhållningssätt. Du har en stark servicekänsla samt förståelse och respekt för kund/boendes individuella behov. Du är en person med stort engagemang som alltid sätter kund/boende och uppdraget i första hand. Inom Omsorg och stöd ställer vi upp för varandra och söker därför dig som är lagspelare med mycket god förmåga att samarbeta och samverka.Anställningsvillkor
Urval, intervju och anställning kommer att ske löpande under annonseringsperioden så skicka in din ansökan redan nu. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@tillbergags.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omsorg och stöd". Arbetsgivare Tillberga Grannskapsservice Ek Fö
722 33 VÄSTERÅS Arbetsplats
Tillberga Grannskap, Omsorg och stöd Kontakt
Verksamhetschef Omsorg och stöd
Jessica Söderberg jessica.soderberg@tillbergags.nu 021-816506 Jobbnummer
